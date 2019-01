Le notizie del giorno – Il caso Ronaldo e la decisione di Icardi

Ultime notizie Roma del 10-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Enea studio Giuliano Ferrigno l’Unione Europea è pronta incontrare l’Italia sui ricollocamenti come ha chiesto il premier Giuseppe Conte dopo il vertice di questa notte a Palazzo Chigi Intanto il governo di Malta esprime sdegno e sorpresa per le false accuse del ministro Salvini sul mancato rispetto degli impegni per la ridistribuzione ...

TgBlog - edizione del 10 gennaio 2019 : tutte le notizie : Nuova edizione del TgBlog di oggi, giovedì 10 gennaio 2019. Nel notiziario di TvBlog vi parliamo della querelle fra il vice premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini e Claudio Baglioni, dopo le dichiarazioni del 'dirottatore artistico' del Festival di Sanremo 2019 rilasciate ieri in conferenza stampa.Per il toto-ospiti della kermesse, arriva la smentita di Checco Zalone che annuncia la sua assenza all'Ariston. Inoltre Massimo Giletti ...

Ultime notizie Roma del 10-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli governatori di Piemonte Lombardia Sergio chiamparino e Attilio Fontana in campo a difesa della TAV pronti entrambi ad un referendum consultivo nelle regioni del nord e la torino-lione Le differenti valutazioni che vengono fatte sull’opera da lega e Movimento 5 Stelle apre un’altra crepa nel governo non è convinto chiamparino che aggiunge Chi ...

Ultime notizie Roma del 10-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli arriveranno in Italia i bambini con la mamma e il papà ha poco più di 10 Dei migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare saranno affidati alla chiesa Valdese senza oneri per lo stato Giuseppe Conte ottiene da Matteo Salvini via libera all’intesa da lui siglata con l’Unione Europea con un Intesa siglata notte fonda a Palazzo Chigi dopo ...

Ultime notizie Roma del 10-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale In studio c’è un accordo di governo sui migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare a bordo delle navi si può ci sia in un vertice notturno il premier Giuseppe Conte ha ottenuto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini il via libera all’intesa da lui siglata che l’Unione Europea in Italia arriveranno poco più di ...

