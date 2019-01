Le mete del 2019 secondo il New York Times | ci sono anche la Puglia e Golfo Paradiso

meteo - freddo e neve a quote collinari nelle regioni del centro sud : Le temperature scenderanno sensibilmente nelle giornate di oggi e domani portando nevicate a quote collinari nelle regioni adriatiche del centrosud. Nel weekend migliora.Continua a leggere

Allerta meteo - forte maltempo e tanta neve al Centro/Sud : nuovo avviso della protezione civile - MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Continuano gli effetti dell’area depressionaria che sta interessando il nostro Paese determinando un moderato peggioramento al Centro-sud e un rinforzo dei venti di Favonio sull’area alpina ed occidentali sulle estreme regioni meridionali. Correnti di aria fredda provenienti dai Balcani favoriranno nevicate, fino a bassa quota, su Abruzzo e Molise, e, a quote superiori, su Sicilia, Calabria e Basilicata. Sulla base delle ...

Allerta meteo - avviso della protezione civile per la nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia : forti venti di burrasca - foehn alpino e maltempo al Sud : Allerta Meteo – Il nostro Paese continua ad essere interessato da un flusso di correnti fredde in quota settentrionale che determinerà, dal pomeriggio di oggi, un moderato peggioramento al centro-sud ed un rinforzo di venti di favonio sull’area alpina ed occidentali sul Tirreno. Nella giornata di domani l’instabilità interesserà in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Previsioni meteo : nuova irruzione artica imminente tra Italia e Balcani - ma attenzione agli effetti dello stratwarming dopo il 15 Gennaio [MAPPE e DETTAGLI] : 1/18 ...

Allerta meteo - nuova grande tempesta di neve sulle Alpi settentrionali : probabile oltre 1 metro di neve su nord dell’Austria - sud della Germania e Svizzera centro-orientale [MAPPE] : 1/7 ...

meteo : torna la neve nelle regioni del Centro-Sud - nuovo vortice di aria fredda : In queste ore sull'Italia è in arrivo un nuovo vortice di aria fredda. La scorsa settimana le temperature sono scese notevolmente in tutta Italia, anche di 10 gradi sotto la media stagionale e diverse sono state le zone colpite da forti nevicate. Per l'Epifania è arrivato poi un momento di tregua, ma adesso il freddo e le nevicate a bassa quota stanno per ritornare specialmente al Centro-Sud, mentre il Nord continuerà a rimanere al 'secco' come ...

meteo - torna la neve nelle regioni del centrosud. Temperature in forte calo : Un nuovo vortice di aria fredda è in arrivo nelle regioni del centrosud: porterà nevicate a quote collinari su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania.Continua a leggere

meteR MILES 24° edizione della befana all'insegna del rispetto della diversità : ... lo psicoterapeuta Domenico Barrilà ; l'antropologo Sergio Todesco ; l'operatore tecnico al Policlinico Universitario di Messina Raimondo Burrascano ; l'editore di Mondo Nuovo Giovanni Frazzica; il ...

Turismo - Napoli tra le mete più ambite del 2019. : ... grazie a portali turistici in lingua inglese come visitnaples.eu , che dalla sua nascita ha ispirato più di 200 milioni di utenti nel mondo attraverso il marketing online. «Il 2019 sarà un anno ...

Allerta meteo : domani scuole chiuse in alcuni comuni del Molise : Allerta Meteo per domani in Molise, alcuni comuni annunciano che le scuole saranno chiuse. Sospese dunque le attività didattiche a Petrella Tifernina (Campobasso), fa sapere il sindaco, Alessandro Amoroso. A Capracotta (Isernia) le scuole resteranno chiuse, spiega il sindaco Candido Paglione “per le difficoltà dovute alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi e per il previsto peggioramento delle condizioni Meteo domani“. Stessa cosa ...

Kilimangiaro – Tredicesima puntata del 6 gennaio 2019 – Anticipazioni - mete e ospiti. : Alla domenica pomeriggio viaggiamo con Raitre. Ovviamente lo facciamo con Kilimangiaro, il programma condotto, per il quinto anno consecutivo, da Camila Raznovich. Lo scopo è quello di accompagnare i telespettatori in giro per il mondo, alla scoperta di luoghi, eventi, personaggi, mode, tendenze, curiosità e tradizioni di ogni latitudine. Il viaggio come emozione e avventura, […] L'articolo Kilimangiaro – Tredicesima puntata del 6 gennaio ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : gara imprevedibile per il meteo - vince Taubitz. Voetter è decima : gara davvero imprevedibile per quanto riguarda la prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino artificiale al femminile in questo 2019. In quel di Koenigssee il meteo stravolge tutti gli equilibri in entrambe le run: la tanta neve caduta rallenta il catino teutonico, soprattutto sui lunghi rettilinei, e mette in difficoltà le slitte di molte nazionali, su tutte quelle dello squadrone teutonico. Nonostante tutto però i padroni di casa riescono ...

Previsioni meteo Epifania - nella Domenica della Befana ancora freddo - maltempo e neve al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Le previsione del meteo per domani - domenica 6 gennaio : Dove nevicherà, dove pioverà, dove no e quando smetterà: le cose che interessano in questo periodo dell'anno