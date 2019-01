Le fibre proteggono da diabete | infarto e cancro | ecco gli alimenti da consumare e in

meteoweb.eu

: Come le fibre alimentari e i batteri intestinali proteggono il sistema cardiovascolare - Ilmiodiabete : Come le fibre alimentari e i batteri intestinali proteggono il sistema cardiovascolare - Ilmiodiabete : Il propionato acido grasso aiuta a difendersi dagli effetti della pressione alta, tra cui l'aterosclerosi e il rimo… - Ilmiodiabete : Come le fibre alimentari e i batteri intestinali proteggono il sistema cardiovascolare -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Che lesiano benefiche per l’organismo è un fatto noto, ma a quanto pare non fanno bene solo all’intestino. E’ stato scoperto un nuovo beneficio offerto da un elevato consumo dialimentari – contenute ad esempio nei legumi – e cereali integrali: gliche le contengono sono associate a un minor rischio di sviluppare malattie comee ictus. Pubblicato sulla rivista Lancet, lo studio è stato condotto da Andrew Reynolds dell’Università di Otago in Nuova Zelanda. Commissionato dall’Organizzazione Mondiale della Salute e coordinato da Jim Mann, lo studio consiste in una meta-analisi multipla, la revisione di 185 studi per un totale di 135 milioni di persone e 58 trial clinici e 4.635 adulti partecipanti. I ricercatori hanno preso in esame i decessi prematuri e l’incidenza di, ictus e altre ...