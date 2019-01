' Lascia i domiciliari per una visita specialistica in ospedale' | 24enne arrestato per

Sicilia : assenteisti alla Regione - sette Lasciano i domiciliari e tornano al lavoro : Palermo, 7 dic. (AdnKronos) - tornano al loro posto di lavoro sette degli undici dipendenti regionali arrestati due settimane fa dalla Guardia di Finanza di Palermo per assenteismo. Dopo gli interrogatori, il gip del Tribunale di Palermo ha alleggerito per sette indagati la misura cautelare trasform