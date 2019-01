L' AfD contro il clima d' odio in Germania | Qui la sinistra ci vuole morti

Germania - bomba contro sede dell'ultradestra/ Colpita l' AfD in Sassonia : ferma condanna della politica : Germania , bomba contro sede dell'ultradestra . Colpita l'Afd nella sua sede in Sassonia : ferma condanna della politica tedesca

Monaco - migliaia in piazza contro l’AfD e il razzismo : “Siamo preoccupati per le elezioni Europee del prossimo anno” : A Monaco di Baviera lunedì 5 novembre è il giorno in cui, per la prima volta, il partito populista di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) entra nel parlamento locale, dopo le elezioni dello scorso 14 ottobre. La sera, dalle 19 alle 22, una folla si raduna in strada davanti all’edificio del Maximilianeum, sede del Landtag, per protestare. l’Afd, che si è aggiudicata ventidue neo-parlamentari, ha basato la propria ...