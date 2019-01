La svolta di Beppe Grillo | firma il patto dell' immunologo Burioni in difesa della scienza

Vaccini - la svolta : Beppe Grillo firma il «Patto per la scienza» promosso dal virologo Roberto Burioni : Il documento che mette d’accordo il leader M5S e Matteo Renzi: «Mi impegno a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica»