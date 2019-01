La storia di Lina e Antonio | sposi da 70 anni | “Hanno vissuto e lavorato sempre insieme”

Basket - Nba : Gallinari e Belinelli super ma sconfitti. LeBron e Lonzo Ball nella storia : ROMA - Due ko per gli italiani impegnati nella notte della Nba . Ai Los Angeles Clippers non basta uno scatenato Danilo Gallinari che eguaglia il suo record stagionale di punti, 28, senza però evitare ...

Golf - Molinari è nella storia : ha vinto la Race To Dubai : Sempre più nella storia Francesco Molinari, il Golfista torinese ha conquistato la Race To Dubai ed è il primo italiano della storia a primeggiare nell'European Tour.Mancava soltanto un ultimo tassello per completare un'annata leggendaria per Francesco Molinari, impegnato nell'ultimo torneo dell'anno il DP World Tour Championship, che si svolge al Jumeirah Golf Estates di Dubai, decisivo per determinare il miglior Golfista europeo della ...