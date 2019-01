La rivolta dei sindaci | «Non saremo mai la discarica di Roma»

L'Eredità - 'giochetto scoperto'. rivolta dei telespettatori : cosa hanno notato su Insinna e un concorrente : Per la cronaca, Alice è arrivata alla Ghigliottina ma non ha portato a casa il ricco bottino, nonostante per molti la parola da indovinare fosse più semplice del solito. 'Un caso? Io non credo' , cit.

Domenica In - rivolta dei telespettatori durante la puntata del 6 gennaio : 'Ma allora...' - amarissima scoperta : Sconcerto tra i telespettatori di Domenica In . Molti, che stanno seguendo la puntata del 6 gennaio anche su Twitter e i social, hanno notato con disappunto come il salotto di Raiuno sia andato in ...

Fattura elettronica - «è caos fiscale» La rivolta dei contribuenti Le novità : Per l’Agenzia delle Entrate «nessuna anomalia sul server Sogei». Ma per il Codacons è «caos fiscale» e annuncia che presenterà un esposto per interruzione di pubblico servizio

#tiromancino Omofobia. La rivolta dei 16enni grossetani riscatta un'intera comunità : Il fatto di cronaca è stato riportato dal quotidiano Il Tirreno, cronaca di Grosseto, nell'edizione del 2 gennaio. Al primo articolo, poi, ne sono seguiti altri il 3, 4 e il 5 gennaio. Di fatto un ...

Decreto sicurezza - Carlo Nordio sta con Matteo Salvini : "La rivolta dei sindaci è di una gravità inaudita" : La legge va rispettata. Carlo Nordio, già capo della procura di Venezia, intervistato al Tg2 attacca i sindaci "disubbidienti" che hanno annunciato di non applicare il Decreto sicurezza di Matteo Salvini: "E' di una gravità inaudita". Nordio ha spiegato: "Le leggi vanno rispettate senza se e senza m

Vittorio Feltri e la rivolta dei sindaci : "E' un golpe che avrà effetti devastanti" : C'è ancora qualche ingenuo che si chiede perché la sinistra sia allo sbando e non riesca a rimettersi in carreggiata. La spiegazione è di una semplicità elementare: i progressisti non capiscono in quale mondo vivono. Sono convinti di poter persuadere gli elettori a seguirli puntando sulla accoglienz

Giulia Bongiorno e la rivolta dei sindaci : "Chi non sa governare punta a creare il Far West" : «Sono entrata in politica con la Lega per un bisogno di regole chiare e perché è troppo semplice parlare sempre di diritti e mai di doveri. Se c' è una cosa che stanno facendo Matteo Salvini e questo governo è dire stop al lassismo e al disordine. Finalmente». Giulia Bongiorno sarebbe stata un perfe

Massimo Cacciari e la rivolta dei sindaci : "Non basta la disobbedienza ci vuole la lotta politica" : Grida alla "lotta politica" più che alla resistenza civile. Più che il ricorso alla "propaganda", che sarebbe lo stesso metodo dell'avversario, servono "discorsi di verità". Ne è convinto Massimo Cacciari che, in merito alla rivolta del sindaci sul decreto sicurezza, confessa in una intervista a La

Il governo tenta di spegnere la rivolta dei sindaci prima che sia troppo tardi : Da ultimo, al termine di una giornata in cui i toni si sono fatti aspri e il dissenso più acuto, interviene Palazzo Chigi. Bastone e carota con i sindaci che hanno sospeso l'applicazione della legge sulla sicurezza tanti cara a Lega e Salvini: da una parte si definisce inaccettabile l'iniziativa di Leoluca Orlando e dei suoi sostenitori, dall'altra si apre al tavolo di confronto chiesto proprio dalla Associazione Nazionale ...