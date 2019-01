La polizia di Las Vegas ha chiesto che Cristiano Ronaldo si sottoponga al test del DNA

Caso Ronaldo Mayorga - la polizia di Las Vegas ordina test del Dna di CR7 : Caso Ronaldo Mayorga – Possibili guai in vista per Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la polizia di Las Vegas avrebbe ordinato che l’attaccante della Juventus si sottoponesse all’esame del Dna. L’obiettivo sarebbe quello di verificare se i risultati del test corrispondano con le tracce di Dna rinvenute sugli abiti di Kathryn […] L'articolo Caso Ronaldo Mayorga, la polizia di Las Vegas ...