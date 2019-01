«La paranza dei bambini» in concorso al Festival di Berlino

Berlinale - " paranza dei bambini" in gara : 17.50 Alla prossima edizione del Festival di Berlino sarà in concorso il film "La paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi. Il film è tratto dall'omonimo libro di Roberto Saviano ed è stato girato a Napoli l'estate scorsa. Uscirà nelle sale il 14 febbraio. Il festival si terrà dal 7 al 17 febbraio.

