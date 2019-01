La multa per lo scandalo emissioni fa cadere Fca | lo shutdown affanna le Borse

multa salata per FCA : quasi 700 milioni per chiudere il caso dieselgate : Fca dovrà pagare una Multa salatissima per chiudere la partita riguardante la violazione delle leggi americane sulle emissioni diesel. L'importo sarà tra i 650 e i 700 milioni di dollari. Questo è il succo di un accordo che la casa automobilistica ha sottoscritto con le autorità di Washington.L'indagine e la MultaL'indagine federale sul dieselgate, che coinvolgeva la società del Lingotto, era scattata nel gennaio del 2016. L'EPA (ente federale ...

Dieselgate negli Usa - maximulta per Fca : Fca pagherà complessivamente oltre 650 milioni di dollari per risolvere le dispute negli Stati Uniti sulle emissioni diesel. Secondo indiscrezioni riportate dai media Usa, l'accordo con le autorità americane prevede il pagamento da parte della casa automobilistica di una sanzione inferiore ai 500 milioni di dollari e pari a 311 milioni di dollari.Fca verserà inoltre almeno 75 milioni di dollari agli stati americani che ...

Rigopiano - multa per i fiori al figlio morto. "Vogliono farmi tacere" : Il papà di Stefano Feniello, ucciso dalla valanga, è stato condannato per aver violato i sigilli: "Sono disgustato, impunito chi si faceva i selfie sul luogo della tragedia"

Mare bianco a Napoli - rischio beffa : solo una multa per l?inquinatore : Pensava di liberarsi di quell?immenso carico di poltiglia biancastra senza colpo ferire. Il piano era quello di approfittare dello spurgo davanti al palazzo di viale Gramsci,...

Finanziamenti auto : perché l'Antitrust ha multato le case costruttrici : L'autorità per la concorrenza ha inflitto una sanzione da 678 milioni di euro per la costituzione di un'intesa che avrebbe danneggiato i clienti

Inter - Icardi multa per il ritardo/ Il capitano regolarmente in campo ad Appiano Gentile : Maurito Icardi in ritardo all'allenamento dopo la sosta: l'Inter lo multa, linea dura di Marotta dopo il caso-Nainggolan. Chelsea più vicina al capitano?

Antitrust - multa da 678 mln per case auto e società. Facevano cartello su finanziamenti per acquisto vetture : ROMA - multa da 678 milioni di euro per case automobilistiche e società finanziarie responsabili di aver messo in piedi un cartello per la vendita di automobili tramite finanziamenti. Lo ha...

Rigopiano - padre di una vittima multato per violazione sigilli : “Portavo fiori a mio figlio. Al magistrato dico farò carcere” : Aveva sperato a lungo che il figlio Stefano, 29 anni, si fosse salvato dalla massa di neve e macerie che collassò sull’hotel Rigopiano. Ma il ragazzo, dato per sopravvissuto, fu una delle 29 vittime. Alessio Feniello da allora non si è mai dato pace ed è stato con forza sempre in prima fila per avere giustizia. Oggi su Facebook pubblica un durissimo post in cui racconta di essere condannato dal gip di Pescara a pagare una multa di 4.550 ...

Violò i sigilli - maxi multa al papà di Rigopiano : "Portavo i fiori per mio figlio morto" : Alessio Feniello, padre di Stefano (una delle vittime dell'hotel Rigopiano), è stato condannato: dovrà pagare 4.500 euro di...

multa Antitrust a case auto - gli scambi di mail tra società : “Tutto il mondo è paese. Per alluvione in Veneto cosa facciamo?” : “In un’ottica di collaborazione tra case concorrenti (…tutto il mondo è paese…), ti chiederei se puoi rispondere alle seguenti domande: a) ci sono campagne in essere per l’anno 2004? Ci sono dei contributi a carico dei concessionari su alcune campagne? E se si è calcolato con % o flat? b) qual è il regime dei valori residui nel leasing? Sono differenziati per modello/motorizzazione? c) C’è un buy back obbligatorio a carico dei vostri ...