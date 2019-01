La miglior dieta del Mondo? Quella mediterranea | lo conforma un nuovo studio Usa

Prevenzione e cura del diabete - benefici per il cuore - facile da seguire : ecco qual è la migliore dieta del 2019 : La dieta mediterranea si è classificata come migliore dieta al mondo del 2019 davanti alla dash e alla flexariana. Lo rende noto la Coldiretti sulla base del best diet ranking 2019 elaborato dal media statunitense U.S. News & World Report, noto a livello globale per la redazione di classifiche e consigli per i consumatori. La dieta mediterranea – sottolinea la Coldiretti – ha vinto la sfida tra 41 diverse alternative con un punteggio ...

La dieta che migliora l’attrazione sessuale : Lo dicono gli studi scientifici e lo confermano le coppie: la dieta può migliorare l’attrazione sessuale. Ciò che mangiamo infatti è strettamente legato al modo in cui viviamo la nostra sessualità. Mangiare alcuni alimenti piuttosto che altri dunque può aiutarci a rendere più piccante il rapporto con il partner, stimolando il piacere e aumentandolo. Fra i cibi amici del sesso c’è senza dubbio il miele. Ricostituente ed energizzante: ...

La dieta 'vichinga' potrebbe essere migliore rispetto a quella mediterranea : Questi giorni un team di ricercatori finlandesi ha pubblicato i risultati di una ricerca comparativa tra dieta Nordica e dieta mediterranea arrivando alla conclusione che la prima offre una maggiore prevenzione su alcune disabilità tipiche della terza età. Sempre nella prevenzione, altri vantaggi erano stati individuati da ricercatori tedeschi, in un lavoro pubblicato questa estate su BMC Medicina. dieta e disabilità fisica Che la dieta ...

Dieta : dimagrire di più con la palestra : buona muscolatura migliore metabolismo : Andare in palestra quando si comincia una Dieta aiuta a dimagrire velocemente. Uno studio rivela che una buona muscolatura migliora il metabolismo

Dieta anti-infiammatoria che aiuta l'intestino/ Ecco come scegliere i migliori cibi per il nostro organismo - IlSussidiario.net : La Dieta anti-infiammatoria aiuta l'intestino a vivere meglio e quindi regala la possibilità di migliorare il proprio stato di salute.

Dieta - qual è il giorno migliore per pesarsi sulla bilancia : lo studio scientifico definitivo : Non tutti i giorni sono uguali per salire su una bilancia e verificare il proprio peso. Anzi, secondo una ricerca scientifica pubblicata sulla rivista Plos One, il giorno ideale sarebbe il mercoledì. I ricercatori della Cornell university guidati dal dott. Brian Wansink hanno esaminato circa 40 sogg

Dieta del digiuno intermittente : migliora la memoria? : La Dieta del digiuno intermittente potrebbe migliorare la memoria. Lo sostiene uno studio del National Institute of Aging. Ecco perchè.