La Lega Salvini Premier sbarca anche a Realmonte

Lega - Salvini ha dato l'ok all'allenza in Alto Adige con l'Svp : Matteo Salvini , alla fine, ha espresso parere favorevole all'accordo con la Sudtiroler Volkspartei : l'esecutivo Altoatesino, stando a quanto riportato pure dall' Agi , dovrebbe nascere nel corso ...

Trivelle - caos nel governo. Salvini 'Sì in mezzo al mare'. Pd 'Chi decide - Lega o M5S Si mettano d accordo' : Cronaca Trivelle in mare, così il governo ha ignorato il 'no' della Puglia. I Verdi: "Andremo in procura"

Trivelle - sottosegretario Lega : sbagliato bloccare le autorizzazioni | Rabbia M5s : "Salvini riporti i suoi su giusta strada" Ma il vicepremier : "In mezzo al mare sì" : A scatenare il nuovo fronte di frizioni nel governo una nota della leghista Gava. M5s non ci sta e chiede un intervento di Salvini che però precisa: "Vicino alle coste no alle Trivelle ma non si può fermare il mondo"

Trivelle - sottosegretario Lega : sbagliato bloccare le autorizzazioni | Rabbia M5s : "Salvini riporti i suoi su giusta strada" : "Bisogna dare una politica energetica al Paese, la paura non può bloccare lo sviluppo", scrive in una nota Vannia Gava

Migranti - Bongiorno (Lega) : “Basta col buonismo di sinistra. Con Salvini è finita l’epoca dei radical chic alla Cacciari” : Ospite de L’Aria che Tira (La7), la ministra leghista per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno difende tenacemente la politica migratoria del leader del suo partito, Matteo Salvini, e cita inevitabilmente l’accesa polemica che l’ha vista protagonista a Otto e Mezzo con il filosofo Massimo Cacciari sulla vicenda Sea Watch. “Per anni” – esordisce la giurista – “la sinistra ha accettato in ...

Migranti : Finco (Lega) - Salvini sta mantenendo impegni presi in campagna elettorale : Venezia, 10 gen. (AdnKronos) - “Il vicepremier Matteo Salvini non sta facendo altro che mantenere gli impegni assunti in campagna elettorale, quegli stessi impegni che l’hanno portato a vincere le elezioni e ad assumere il controllo del Viminale e che continuano ad assicurargli il supporto degli ita

Salvini - dalla Lega voce catastrofica sulla vendetta : "Quando faremo cadere il governo. I numeri ci sono" : Un "caffè" lungo tre ore. All'indomani del vertice di mezzogiorno tra Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte sui migranti, il leader della Lega e quello del M5s si affrettano a buttare acqua sul fuoco, assicurando che il governo è in buona salute. Ma lo schiaffo preso dal capo del Viminale s

Nino D’Angelo contro Salvini e la Lega : “Prima noi meridionali eravamo trattati come gli immigrati” : Nino D’Angelo senza peli sulla lingua si proclama antirazzista e parla contro Salvini e la Lega Nino D’Angelo come De Magistris e Orlando. In una intervista a Repubblica il cantante napoletano si è scagliato contro la politica sull’immigrazione di Matteo Salvini, accusando il ministro dell’Interno di fare la voce grossa con i “migranti” e di tergiversare nel contrastare il razzismo degli ultras. “Sono antirazzista da quando sono nato”, ci ...

Salvini : Lega e M5s insieme alle Europee? Ora non c'è esigenza : Un'alleanza tra Lega e M5s alle prossime Europee "non è un'esigenza né loro né nostra. Ci penseremo per il futuro, per il passato non ci abbiamo mai pensato. Ma M5s e Lega sono cambiati, vedremo". Lo ...

Matteo Salvini lancia in Polonia il patto sovranista per le europee : “Come il contratto Lega-M5s” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia il patto sovranista in vista delle elezioni europee. L'obiettivo è quello di emulare il contratto di governo che ha portato Lega e M5s a Palazzo Chigi in Italia: "Abbiamo iniziato un percorso di idee, progetti, futuro, in un Parlamento europeo che sarà diverso dal duopolio socialisti-popolari che da sempre governa l'Europa. Sarà la risposta migliore a tutti gli euroscettici".Continua a leggere

Tra gli ultrà di Salvini e i gilet gialli di Di Maio - prove di dialogo di Lega e M5s con i facinorosi : ... riunisce i vertici del mondo sportivo e conferma la linea dialogante con i tifosi, che «vanno responsabilizzati». «Chiudere gli stadi e sospendere le partite non è la soluzione», è la parola d'...

Manovra - scontro Lega-M5S. Salvini 'Senza soldi per disabili e famiglie no a reddito cittadinanza' : Economia Quota 100 al via da aprile, reddito di cittadinanza anche per gli stranieri di VALENTINA CONTE

CARIGE - GOVERNO Lega-M5S SALVA LA BANCA/ Renzi attacca Di Maio e Salvini : Bagnai - 'Eredità vecchio Governo' : BANCA CARIGE SALVAta da GOVERNO: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : solo il 22% è convinto sostenitore della Lega di Matteo Salvini : Per cui il vicepremier leghista può superare le resistenze grilline solo affidandosi alla politica della paura, per le elezioni, o a quella dello scambio, visto che non vuole perseguire la via ...