La Lega primo partito | il M5s perde ancora voti

Coppa di Lega inglese - il Tottenham vince il primo round : contro il Chelsea decide Kane su rigore [FOTO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Volley - SuperLega 2019 : 16^ giornata - Trento-Perugia vale il primo posto! Civitanova e Modena per restare in scia : Trento-Perugia è il big match della 16^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sabato 5 gennaio (ore 18.00) si affronteranno la prima e la seconda della classifica, separate da appena un punto: i dolomitici vanno a caccia dell’incredibile sorpasso, i Campioni d’Italia sperano di allungare in vetta alla generale. Si preannuncia un incontro particolarmente acceso e sentito, i Block Devils dovevano ...

LIVE Milano-Buducnost basket - EuroLega 2019 in DIRETTA : partenza sprint dell’Olimpia - 36-22 a fine primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Buducnost, sfida valida per la sedicesima e prima giornata del girone di ritorno dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Incontro estremamente delicato per gli uomini allenati da Simone Pianigiani che questa sera dovranno vedersela contro la formazione montenegrina. Dopo la sconfitta sul campo del Maccabi Tel Aviv della scorsa settimana, l’Olimpia è scivolata per la prima volta in stagione ...

LIVE Maccabi-Milano basket - EuroLega 2019 in DIRETTA : Olimpia avanti a fine primo quarto (24-21) : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la quindicesima giornata di Eurolega. Un match molto importante per l’Armani Exchange che vuole confermarsi in zona playoff e soprattutto spegnere le speranze di rimonta della formazione israeliana. Una partita assolutamente da vincere per la squadra di Simone Pianigiani, che si troverà ad espugnare la caldissima Tel Aviv, cosa che non accade ...

Cotton fioc "ilLegali" dal primo gennaio : che cosa cambia (e perché) : Al bando dall'1 gennaio i classici Cotton fioc non biodegradabili. Esulta Legambiente: "Prima buona notizia del nuovo anno"...

Il sondaggio : primo stop per la Lega - -3% in un mese - . M5S in discesa e Di Maio perde 15 punti di gradimento : Entriamo quindi in un nuovo mondo. Cerchiamo di vedere cosa è successo. Partiamo proprio dal governo e dal premier. I dati di consenso sono decisamente elevati. Il governo Conte parte bene con un ...

Il primo lancio di satellite ilLegale nella storia : Prevede il monitoraggio a livello mondiale di navi e automobili, nuove tecnologie agricole e connettività a basso costo per gli sforzi umanitari in tutto il mondo'. Tutto normale, anzi, l'idea ...

Sondaggi elettorali - la Lega sempre più primo partito : cresce il divario con il M5s : La Lega è sempre più nettamente il primo partito: continua a crescere il divario con il Movimento 5 Stelle che, secondo gli ultimi Sondaggi, è a quasi sette punti di distanza. Due rilevazioni mostrano come il Carroccio superi nettamente il 30%, mentre il M5s non arriva neanche al 28%. Male il Pd e Forza Italia che non riescono a recuperare consensi.Continua a leggere

Asso-Consum - avvocato pugliese nominato esperto tributarista della consulta Legale Angelo Lucarella : "primo obiettivo fra tutti sarà ... : ... il secondo riguardante la strutturale revisione del sistema giudiziario , ancora in mano al Ministero dell'Economia, del tutto inidoneo a garantire certezza di indipendenza ed imparzialità dei ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - EuroLega 2019 in DIRETTA : inizio equilibrato - avanti i greci 23-21 a fine primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panathinaikos-Olimpia Milano, sfida valevole per la quattordicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Trasferta molto complicata per la formazione allenata da Simone Pianigiani, in una sfida da considerarsi in tutto e per tutto uno scontro diretto in ottica playoff. Mike James e compagni stanno attraversando un periodo complicato e, dopo un’ottima partenza, hanno trovato cinque ...

Sondaggi : Lega resta primo partito ma cala (31 - 4%) - mentre il M5s sale al 27 - 9%. Accordo con Ue percepito come vittoria : La Lega frena la sua corsa, i Cinquestelle ricominciano a salire. Lo dice un Sondaggio di Emg Acqua presentato oggi ad Agorà (su Rai3) che misura le intenzioni di voto in vista delle elezioni europee. Secondo la rilevazione il partito di Matteo Salvini resterebbe primo ma al 31,4 per cento (in lieve calo dello 0,7 rispetto alla settimana scorsa) mentre il M5s si assesterebbero al 27,9 per cento, in aumento di 1,5 punti. Per le forze di governo ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - EuroLega 2019 in DIRETTA : Jerrells porta l’Olimpia sul 16-15 con due triple a fine primo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

Tasse : dal primo gennaio triplicano gli interessi Legali se pagate in ritardo : Dal prossimo 1 gennaio pagare le Tasse in ritardo costerà di più. Infatti, è stato appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 291 del 15 dicembre 2018 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, denominato appunto "Modifica del saggio di interesse legale" che, all'articolo 1, stabilisce il passaggio degli interessi legali, regolati dall'articolo 1284 del Codice civile, dall'attuale 0,3% allo 0,8%. Di fatto si ...

LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano basket - EuroLega 2019 in DIRETTA : milanesi in vantaggio a fine primo quarto (15-21) : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, match valevole per la dodicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. L’Olimpia Milano è reduce da tre sconfitte consecutive in Eurolega e stasera se la vedrà con la capolista Fenerbahce, che comanda la classifica con dieci vittorie ed una sola sconfitta all’attivo. Una squadra fortissima quella allenata ...