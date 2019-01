La foto compromettente della dem ​che ora fa litigare mezza America

ilgiornale

(Di giovedì 10 gennaio 2019) L"astro nascente del partito democraticono, Alexandra Cortez, è attaccata su tutti i fronti. Unaper nulla, che è trapelata in rete, ha fatto sbottare la giovane politicante.Tutto è cominciato da unaa piedi nudi, con smalto viola, poggiati sul bordovasca da bagno. L"istantanea è arrivata tra le pagine del Daily Caller, storico magazineno e per di più conservatore, che ha finito per sbugiardare la Cortez. "Ecco il selfie nudo di Alexandra Ocasio-Cortez", così il giornale ha messo in evidenza lagiovane. Ma la risposta da partedeputata non si è fatta attendere." Il Gop sta perdendo la testa. Ha schiumato rabbia per tutta la settimana, per cui era solo questione di tempo. Le donne in politica sono sempre e comunque sotto i riflettori" conclude.La Cortez resta una tra le deputate più giovani ad aver mai prestato giuramento ...