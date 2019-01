La Corte Costituzionale non ammette il ricorso del Pd sulla manovra : È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Pd sull'iter di approvazione della manovra finanziaria. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, dopo la camera di consiglio svolta oggi.

Manovra - il Pd fa ricorso alla Corte costituzionale : Come già annunciato in Parlamento, poco prima della fine dell'anno, il Pd non ha gradito l'iter di approvazione della Manovra finanziaria, ed ha deciso di fare ricorso alla Corte costituzionale per ...

Manovra grillina a rischio : il Pd ricorre alla Corte costituzionale : Il Partito democratico ha fatto ricorso alla Corte costituzionale in riferimento all’iter di approvazione della Manovra. “La scelta del conflitto

Diverse regioni governate dal centrosinistra stanno ipotizzando di ricorrere contro il “decreto sicurezza” alla Corte Costituzionale : Diverse regioni governate dal centrosinistra – fra cui Piemonte, Toscana, Calabria, Umbria ed Emilia-Romagna – stanno ipotizzando di ricorrere contro il cosiddetto “decreto sicurezza” alla Corte Costituzionale. La più decisa di tutte sembra la Toscana, che secondo Repubblica presenterà oggi

Regioni contro il Decreto Sicurezza : anche l’Umbria ricorre alla Corte costituzionale : Dopo Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Calabria, è arrivata anche la Regione Umbria. L'assessore Antonio Bartolini ha evidenziato come il provvedimento presenti profili di "palese incostituzionalità che vanno ad impattare su tutte le più importanti materie di legislazione regionale quali salute, assistenza sociale, diritto allo studio, formazione professionale e politiche attive del lavoro e l'edilizia residenziale pubblica".Continua a leggere

Decreto sicurezza : l'Umbria ricorrere alla Corte costituzionale : PERUGIA Nel corso dell'odierna seduta della Giunta regionale, l'Assessore Antonio Bartolini ha evidenziato come il Decreto sicurezza presenti profili di palese incostituzionalità che vanno ad ...

La Corte Costituzionale alla prova del ricorso del Pd sulla manovra : Il 28 dicembre scorso il senatore Marcucci, a titolo personale “e quale capogruppo” Pd, nonché altri 36 componenti dello stesso gruppo, hanno presentato alla Corte Costituzionale un ricorso per conflitto di attribuzione perché la manovra di bilancio, approvata da quel ramo del Parlamento il 23 prece

Decreto sicurezza. La Regione Umbria ricorre alla Corte costituzionale : La Regione Umbria si schiera contro Matteo Salvini. Perugia ricorre alla Corte costituzionale contro il Decreto sicurezza. Secondo l’assessore Antonio Bartolini

L'Umbria alla Corte Costituzionale contro il Decreto sicurezza : Roma, 7 gen., askanews, - La giunta regionale delL'Umbria ricorrerà alla Corte Costituzionale contro il Decreto sicurezza. Durante la seduta di oggi della Giunta, l'assessore Antonio Bartolini ha ...

L'Umbria alla Corte Costituzionale contro il Decreto sicurezza : Roma, 7 gen., askanews, - La giunta regionale delL'Umbria ricorrerà alla Corte Costituzionale contro il Decreto sicurezza.Durante la seduta di oggi della Giunta, l'assessore Antonio Bartolini ha ...

Dl sicurezza - oggi il via al ricorso della Toscana alla Corte Costituzionale : 'L'assistenza sanitaria compete alle Regioni' avverte il governatore Rossi. Anche Umbria e Puglia sono pronte a muoversi -

L’orientamento della Corte Costituzionale sulla legittimità del concorso riservato : I diplomati magistrali in procinto di affrontare il concorso riservato si chiedono quali conseguenze possa avere il ricorso che i controinteressati stanno per avviare. Dopo le furiose polemiche che lo hanno contraddistinto, i docenti della scuola primaria e dell’infanzia si mobilitano per difenderlo da un’azione in sede amministrativa amministrativa volta a dichiararlo inCostituzionale per la presunta mancanza del criterio selettivo. ...

Decreto Sicurezza - Rossi : “Lunedì via al ricorso alla Corte Costituzionale”. Salvini : “Pensi ai 119mila poveri in Toscana” : Il ricorso della Regione Toscana alla Corte costituzionale sul Decreto Sicurezza è già pronto. Ad annunciarlo è il presidente Enrico Rossi: il testo verrà portato in giunta il 7 gennaio per essere approvato. Rossi dice quindi di schierarsi con i sindaci che si ribellano a una “legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità ...

Dl Sicurezza - pronto il ricorso della Toscana alla Corte Costituzionale - Salvini : 'Rossi pensi ai toscani poveri' : La Regione Toscana farà ricorso contro il dl Sicurezza alla Corte Costituzionale , con una delibera che sarà approvata lunedì. Lo annuncia il governatore Enrico Rossi, confermando pieno sostegno alla ...