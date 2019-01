La candidatura Milano-Cortina sul tavolo del Cio col sì del governo

Olimpiadi 2026 - ok governo a candidatura Milano-Cortina : Soddisfatto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti con delega allo sport: "Un bel segnale: ora vinca il Migliore!" dice Giorgetti. Nel comunicato del Cdm, viene ...

Olimpiadi : Fontana - 'lavoriamo compatti per candidatura Milano-Cortina' : Milano, 7 gen. (AdnKronos) - "Continuiamo a lavorare compatti, per raggiungere questo importante obiettivo". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che, con il sottosegretario ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, ha incontrato il capo della comunicazione pe

Olimpiadi 2026 – candidatura Milano-Cortina : entro l’11 gennaio saranno inviati al Cio alcuni adempimenti formali : Olimpiadi invernali 2026: entro l’11 gennaio saranno inviati al CIO alcuni adempimenti del governo per la Candidatura di Milano e Cortina “Ho sentito ieri il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e da qui a venerdì 11 gennaio alcuni adempimenti formali del Governo saranno inviati al Cio per la Candidatura congiunta di Milano e Cortina“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla Candidatura di Milano e ...

Olimpiadi 2026 - le guglie del Duomo di Milano e le montagne di Cortina : lo spettacolare video ufficiale della candidatura : La delegazione italiana, composta dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dal sindaco di Milano, Beppe Sala, dal presidente del Veneto, Luca Zaia e dalla campionessa di short track, Arianna Fontana, ha presentato a Tokyo, all’Assemblea dei comitati olimpici invernali, la candidatura di Milano-Cortina per i Giochi invernali del 2026. Una candidatura, ha detto Malagò, che unisce “innovazione e tradizione“, e cioè il capoluogo ...

Olimpiadi invernali - candidatura Milano-Cortina 2026 – Arianna Fontana orgogliosa : “noi atleti ci crediamo” : Arianna Fontana commenta la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026 “Sono la campionessa olimpica a PyeongChang nella gara dei 500 metri di short track. Ho partecipato a 4 edizioni dei Giochi e ho vinto otto medaglie. Nella mia disciplina nessuna donna c’era mai riuscita e di questo sono molto orgogliosa. Così come sono stata orgogliosa di aver sfilato da portabandiera alla cerimonia d’apertura dei ...

Olimpiadi Invernali - candidatura Milano-Cortina 2026 – Malagò emozionato : “progetto innovativo” : Malagò sogna le Olimpiadi Invernali in Italia: presentata oggi la candidatura di Milano-Cortina 2026 “E’ per me un grande onore essere qui a presentare con orgoglio la candidatura di Milano e Cortina ai Giochi Olimpici Invernali 2026. Il nostro è un progetto innovativo che prende pieno vantaggio dalle indicazioni dell’Agenda 2020. In particolare devo essere sincero: senza l’Agenda 2020 non avremmo mai potuto ...

