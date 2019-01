La base del M5s non sembra aver preso bene la svolta di Grillo sulla scienza : Non è un caso se il commento che ha ricevuto più reazioni al post su Facebook dove Beppe Grillo annuncia di aver condiviso il documento a favore della scienza e contro la pseudo scienza recita: “Chi è qui per leggere solo i commenti?”. Lo scrive Vincenzo M. che aggiunge al testo un emoji con una cesta di pop corn, simbolo nel linguaggio dei social di essere lì giusto per godersi lo spettacolo. E ...

La rivolta della base M5s : "Gigi sei solo un ballista ormai siete uguali al Pd" : Sei una delusione politica, siete peggio dei predecessori, fate le stesse cose e cambiate nome', riferimento al Salvabanche del governo Gentiloni in tutto simile al decreto su Carige del governo ...

Carige - rivolta della base M5s contro Luigi Di Maio : 'Ci prendete per il c**o' : Sei una delusione politica, siete peggio dei predecessori, fate le stesse cose e cambiate nome'. Tanto che su Twitter qualcuno lancia persino l' hashatg: '#Carige is the new Etruria'. E mentre c' è ...

Carige - rivolta della base M5s contro Luigi Di Maio : "Ci prendete per il c**o" : Sorpresa, delusione, sgomento, rabbia. I grillini guardano nello specchio a cinque stelle e non si riconoscono più. Anzi, si chiedono se quelle facce lì, sono davvero quelle che hanno votato. L' affare Carige è peggio del tradimento sulle Trivelle, del valzer sulla Tav, dei clandestini lasciati in m

Carige - rivolta della base contro M5S : 'Non siamo scemi - basta superc...' : Sei una delusione politica, siete peggio dei predecessori, fate le stesse cose e cambiate nome'. 'La cosa vergognosa - è il commento postato da Francesco sotto a un altro post - è la vostra pretesa ...

Ricerca - cardiologi : “Il cuore dell’atleta si modifica in base allo sport praticato” : Il cuore dell’atleta subisce delle importanti modificazioni in maniera diversa a seconda dello sport praticato e dello specifico tipo di allenamento. È quanto dimostrano due studi condotti da Sergio Mondillo, direttore della Uoc cardiologia Universitaria dell’Aou Senese, insieme al cardiologo Flavio D’Ascenzi, che offrono importanti indicazioni per la valutazione del cuore degli sportivi con ecocardiografia e risonanza magnetica cardiaca, ...

"Buffoni" - la rabbia della base 5S sulle trivelle : Di Maio sicuramente incontrerà le associazioni nazionali no-triv: un confronto sano è necessario per chiarirsi e progettare insieme una politica che vada verso le energie rinnovabili". Anche altri ...

Biancofiore - Fi - * morte di Emily SU slitta : « speriamo qualcuno finisca in galera - alla base della sciagura VI È il Mancato rispetto di ... : Sulla disgrazia di Emily vi è un'indagine della Procura della Repubblica, che dovrà accertare le responsabilità della cronaca di una morte "forse" annunciata. Per la prima volta in vita mia auguro ...

Luigi Di Maio vuole candidare Sarah Varetto alle elezioni europee : la rabbia della base grillina : Si allarga la pattuglia di giornalisti pronti a indossare la divisa del Movimento Cinque Stelle con un posto in Parlamento, in questo caso a quello Europeo. Luigi Di Maio continua la campagna acquisti ...

Gli Arctic Monkeys pubblicano i video del backstage dell’album Tranquility base Hotel & Casino : Il nuovo anno degli Arctic Monkeys è iniziato con un regalo per i fan, che sull'account Twitter dedicato alle news hanno scoperto tre video presi dal backstage dell'album "Tranquility Base Hotel & Casino", l'ultima opera in studio che la band di High Green ha rilasciato l'11 maggio 2018. Alex Turner e compagni non sono nuovi alle sorprese, visto che negli ultimi giorni di novembre avevano pubblicato il singolo in formato 45 giri della title ...

baseball - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Anno fondamentale con Europei e qualificazioni olimpiche : Per il Baseball italiano, il 2019 che si sta per aprire riveste un’importanza non secondaria: è l’Anno sia degli Europei che del torneo di qualificazione olimpica (che sembra sempre più vicino a esser ospitato dall’Italia, anche se manca l’ufficialità). Da una parte, l’attività della Nazionale può riservare parecchie soddisfazioni nell’eterna e incessante sfida contro l’Olanda. Dall’altra c’è ...

Anonymous all'attacco : violati i database della sanità italiana : Un cyber-attacco ai database della sanità italiana per evidenziarne le criticità e la scarsa sicurezza: sarebbero queste le motivazioni che avrebbero spinto alcuni membri di Anonymous Italia, gruppo di cyber-attivisti e hacker senza volto, a violare i database di alcune ASL ed enti correlati al sistema sanitario nazionale nella giornata del 24 dicembre. Nello specifico, sarebbero stati colpiti una decina di siti di associazioni di categoria, ...

baseball e softball - diramati i calendari provvisori della prossima stagione. Tutte le date dei campionati di A1 e A2 : Il regalo sotto l’albero per gli appassionati di Baseball e softball è arrivato: sono stati diramati i calendari (al momento comunque provvisori) di A1 e A2 di entrambi gli sport. Definitive però sono le date, con la massima serie di softball che sarà la prima ad aprire le danze, scendendo sul diamante il 30 marzo per chiudere la regular season il 10 agosto. Vacanze più lunghe per la Serie A1 di Baseball, che tornerà a calcare i campi da ...

Anonymous - hacking di Natale ai database della sanità in Italia : immagine: anon-italy.blogspot.com Attacco ai database della galassia della sanità Italiana prima di Natale. Anonymous Italia ha pubblicato oggi i risultati di un’operazione di hacking ai siti di alcune sanitarie locali e di istituti coinvolti nelle politiche sanitarie pubbliche. Dall’Istituto superiore di sanità all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Nel complesso sono dieci i soggetti finiti nel ...