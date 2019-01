Kia - La guida autonoma diventa emozionale - VIDEO

quattroruote

(Di giovedì 10 gennaio 2019) La Kia presenterà al Ces di Las Vegas una nuova tecnologia che permetterà di migliorare l'esperienza di viaggio sulle future auto a. L'intelligenza artificiale sviluppata dal marchio coreano insieme al gruppo Media Lab's Affective Computing e al Massachusetts Institute of Technology è in grado di percepire le emozioni dei passeggeri regolando di conseguenza l'ambiente interno della vettura per rilassarli.La "". Questa nuova tecnologia, battezzata Read (Real-time Emotion Adaptive Driving), analizza in tempo reale lo stato emotivo dei passeggeri grazie a un sistema di riconoscimento del segnale biologico. Il sistema disarà esposto all'interno dell'esibizione Space of Emotive Driving che mostrerà al pubblico una visione futuristica nella quale lasarà già una realtà e la priorità della mobilità sarà il ...