Juventus | eccoti Aaron Ramsey | la firma dopo la Supercoppa | in estate sarà bianconero

sportfair

: RT @CFNFMCalcio: Ciao! Eccoti qualcosa che potrebbe interessarti: Juventus ritraccia dopo il rally per Mbappé. Vicino l’acquisto di Rams… - CFNFMCalcio : RT @CFNFMCalcio: Ciao! Eccoti qualcosa che potrebbe interessarti: Juventus ritraccia dopo il rally per Mbappé. Vicino l’acquisto di Rams… - CFNFMCalcio : Ciao! Eccoti qualcosa che potrebbe interessarti: Juventus ritraccia dopo il rally per Mbappé. Vicino l’acquisto… - LuigiCaruso6 : Eccoti accontentato Rocco Simoncelli ....e mo sparisci... -

(Di giovedì 10 gennaio 2019)vestirà la maglia delladal prossimo mese di giugno, niente arrivo anticipato dunque per il centrocampista gallese Laedsono pronti a dirsi di sì. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Skysport infatti, le parti hanno trovato un accordo per il contratto che legherà il centrocampista ai colori bianconeri sin dalla prossimalaItaliana cil’incontro definitivo, quello dedicato alle firme per intenderci. Si tratta dell’ennesimo colpo d’alto livello a parametro zero per lache dunque si prepara ad accoglierein rosa nella prossima stagione, quando forse Khedira lascerà il club per approdare nella MLS.L'articolo: lala, inSPORTFAIR.