Juventus | dopo la Supercoppa arriverà la firma di Ramsey RUMORS

Juventus-Ramsey - stretta finale. Visite mediche dopo il Milan? : sempre più vicina alla conclusione la trattativa che porterà Aaron Ramsey, il centrocampista gallese dell'Arsenal, a vestire la maglia della Juventus. La stretta finale è arrivata e secondo quanto ...

Juventus-Arrivabene - matrimonio in vista dopo l’addio Ferrari? : JUVENTUS ARRIVABENE: POSSIBILITA’ DIRIGENZIALE- Ieri il fulmine a ciel sereno che ha scosso l’universo di Maranello. Maurizio Arrivabene, per 4 anni team principal della Ferrari, lascia il suo incarico per far spazio a Mattia Binotto. Arrivabene, che ha mancato l’appuntamento con il Mondiale durante la sua esperienza alla Rossa, ha pagato delle recenti frizioni interne […] L'articolo Juventus-Arrivabene, matrimonio in vista dopo l’addio ...

Juventus - Jordi Alba o Marcelo per il dopo Alex Sandro : Almeno lui ha giocato. Non come Isco, non come Ramsey, quando i match contano, nel caso del nazionale gallese,: Jordi Alba c'era, ieri, nel Barcellona che ha battuto il Getafe in trasferta. Ma la sua ...

[Il commento] Juventus-Milan è un altro calcio alla dignità italiana dopo le bombe che devastano lo Yemen : ... da ieri negli Usa, non protesterà per questo atteggiamento degli americani che puniscono l'Iran ma non i sauditi, i loro maggiori clienti di armi al mondo. In Yemen è in atto la più grande crisi ...

Juventus parte con rally a due cifre. Nuovi arrivi dopo Ronaldo? : Le indiscrezioni su Mbappè appaiono meno credibili visto che sono state già smorzate da Fabio Paratici in un'intervista rilasciata oggi a Sky Sport. Il direttore sportivo della Juventus ha infatti ...

Sampdoria - tweet al veleno dopo il gol annullato contro la Juventus : “rigore discutibile e aiutino Var - noi beffati” : La Sampdoria protesta sui social dopo il gol annullato a Saponara nel finale di partita contro la Juventus: tweet al veleno (e scuse) cinguettato dal profilo dei blucerchiati Finale di partita caldissimo fra Juventus e Sampdoria. I blucerchiati avevano trovato il gol del momentaneo 2-2 a pochi minuti dalla fine, grazie ad uno splendido tiro di Saponara. Rete poi annullata, tramite consultazione al Var, da parte dell’arbitro. Secondo ...

Juventus - in uscita Spinazzola : se ne riparlerà dopo la Supercoppa : La Juventus ha una nutrita batteria di esterni ma tra questi l’unico a non aver avuto spazio è Leonardo Spinazzola. L’ex laterale sinistro dell’Atalanta si è infortunato in primavera e solo di recente è tornato a disposizione di Allegri, che però non lo ha ancora utilizzato, nonostante i problemi fisici di Cuadrado e Cancelo e l’assenza di alternative per Alex Sandro. Quasi sicuramente Spinazzola a gennaio lascerà ...

Juventus - dopo Cancelo anche Cuadrado è a rischio intervento : La Juventus in questo momento deve fare i conti con gli infortuni che hanno 'colpito' gli esterni: sia Juan Cuadrado che Joao Cancelo sono out. Il portoghese si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico, in seguito alla rottura del menisco, e adesso sta effettuando la riabilitazione. Il rientro del giocatore è previsto tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio e a quanto pare i tempi saranno rispettati se non anticipati, perchè ...

Juventus - ipotesi Mourinho per il dopo Allegri (RUMORS) : Il rapporto era ormai logoro e l'esonero di José Mourinho non è stato di certo un fulmine a ciel sereno. dopo un avvio di stagione da dimenticare (il peggiore degli ultimi 28 anni) il Manchester United ha deciso di puntare su Ole Gunnar Solskyaer, l'uomo che segnò la rete decisiva nel 1999 nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Mourinho percepirà ben trenta milioni di euro da parte del club inglese e potrebbe tornare in ...

Juventus Roma - i precedenti : un anno dopo tutto è cambiato : Le due squadre si ritrovano, adesso, a praticamente un anno di distanza da quella sfida, ma il mondo sembra completamente cambiato. La Juve continua a dominare, come e anche più di prima: avere ...

Juventus U15 - squalificati 25 calciatori per cori contro Napoli/ Video - insulti dopo le semifinali di giugno : arrivata la squalifica per 25 calciatori della Juventus Under 15 in seguito ai cori contro Napoli di discriminazione territoriale dello giugno.

Duecento giorni dopo - la squalifica ai giocatori Juventus Under 15 per i cori razzisti : Sei mesi dopo Ricorderete, o forse no – e non sarebbe colpa vostra, dato che si parla di giugno 2018 -, la Juventus Under 15 che rivolge un canto non proprio carino ai pari età del Napoli dopo una partita vinta. Abbiamo scritto “un canto non proprio carino” per decenza, in realtà si trattò di un coro razzista, il solito vecchio adagio secondo cui Napoli debba usare il sapone. Ne abbiamo parlato qui, a suo tempo, con una presa ...