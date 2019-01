Juventus – Bentancur pronto a ripartire | “vacanze importanti | ma ora siamo concentrati”

Juventus - la possibile formazione anti-Roma : rispetto al derby ci sono Bentancur e Benatia : La Juve in queste ore si trova in ritiro e ci resterà fino alle ore 19 circa di questa sera. I bianconeri a quell'ora si trasferiranno all'Allianz Stadium dove affronteranno la Roma alle 20,30. La Juventus, contro i giallorossi, punterà sui suoi titolarissimi visto che Massimiliano Allegri sembra intenzionato a fare solo due cambi di formazione rispetto al derby di sabato scorso. Infatti, salvo sorprese, il tecnico livornese stasera apporterà ...

Juventus - Bentancur : “In bianconero ho preso 6 kg di massa muscolare” : Bentancur – Intervistato ai microfoni di Dazn, Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato della sua prima stagione vissuta in bianconero: “È stato molto importante, mi ha dato fiducia. Quando non giocavo ed ero scontento, lui mi tranquillizzava, mi diceva: Rodrigo tranquillo, non voglio bruciarti, vedrai che toccherà anche a te”. LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, conferenza […] L'articolo Juventus, Bentancur: ...

Juventus - il possibile undici contro la Roma : chance per Benatia - torna Bentancur : Questo pomeriggio, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro la Roma. Massimiliano Allegri ha fatto tutte le prove tattiche per il match di domani e ha provato la formazione che schiererà domani sera. La Juventus, contro i giallorossi, dovrebbe presentarsi con il tradizionale 4-3-1-2 e i cambi riguarderanno soprattutto il centrocampo e la difesa. Infatti, negli altri reparti e in particolare in attacco il tecnico ...

Juventus-Roma : probabili formazioni - Can-Bentancur e Schick-Dzeko i dubbi della vigilia : Juventus-Roma è la partita più importante della diciassettesima giornata di serie A. A Torino Allegri vuole continuare la sua marcia trionfale che fino ad oggi lo ha visto vincere quindici gare in Italia e pareggiarne solamente una, contro il Genoa. Dall’altra parte Di Francesco avrebbe bisogno di un’impresa per cercare di ritrovare la fiducia di tutto l’ambiente romanista, il settimo posto in campionato e alcune delle ultime prestazioni ...

Juventus al lavoro : Allegri ritrova Bentancur : A due giorni dalla partita contro la Roma la Juventus prosegue la preparazione al centro sportivo della Continassa e oggi durante l'allenamento sostenuto al mattino i bianconeri si sono concentrati ...

Juventus : CR7 è sempre più nella storia bianconera - contro la Roma rientra Bentancur : Dopo la vittoria nel derby della Mole, Massimiliano Allegri ha deciso di concede un po’ di riposo ai suoi ragazzi. Dunque Cristiano Ronaldo e compagni stanno godendo di due giorni di riposo, dopo aver conquistato un altro importante successo targato CR7. Il portoghese è sempre più uomo chiave per la Juventus e tra l’altro contro il Torino è entrato nella storia juventina segnando il gol numero 5000. Cristiano Ronaldo al termine del derby, con un ...

Juventus - probabile undici di Allegri : Bentancur convocato contro l'Inter - forse titolare : Questo pomeriggio, la Juve si è allenata in vista della partita di domani sera contro l'Inter. Massimiliano Allegri per la gara contro i nerazzurri ha ritrovato Emre Can. Il numero 23 della Juventus si è ripreso dopo l'Intervento per rimuovere un nodulo tiroideo e contro l'Inter potrà essere nuovamente a disposizione. Inoltre, i bianconeri hanno recuperato in extremis anche Rodrigo Bentancur che qualche giorno fa aveva accusato un problema alla ...

Juventus Inter probabili formazioni : Nainggolan e Bentancur non ce la fanno : Juventus Inter probabili formazioni- Mancano circa 24 ore al calcio d’inizio della super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Massimiliano Allegri si affiderà al solito modulo ma dovrà, forzatamente cambiare alcuni Interpreti. Nessuno spazio al turnover nonostante l’impegno fondamentale di Champions League contro lo Young Boys. Il tecnico bianconero confermerà il 4-3-3. Pochi dubbi in difesa: Alex […] L'articolo Juventus Inter ...

Infortunio Bentancur - salta Juventus-Inter?/ Ultime notizie - tegola per Allegri : problema alla schiena - IlSussidiario.net : Infortunio Bentancur, salta Juventus-Inter? Ultime notizie, tegola per Allegri: problema alla schiena per il centrocampista.

Juventus-Inter - Allegri : "Problemi per Bentancur. Emre Can sta bene - è pronto" : Massimiliano Allegri presenta il Derby d'Italia senza troppa enfasi: "Inter e Napoli sono le candidate ad essere l'anti-Juve, ma la gara di mercoledì è più importante" dichiara il tecnico bianconero ...

Juventus - problema fisico per Bentancur : la situazione in vista dell’Inter : Juventus-Inter, Rodrigo Bentancur potrebbe non essere della gara a causa di un problema fisico annunciato oggi da Allegri Juventus-Inter è il big match della giornata di campionato, in vista della gara di domani però, Allegri potrebbe avere qualche problemino di formazione in mediana. Proprio il tecnico ha rivelato in conferenza stampa i problemi fisici occorsi a Bentancur nelle ultime ore: “Devo valutare oggi. Bentancur ha un problema ...

Calciomercato Juventus - maxi offerta del Barcellona per Bentancur : i dettagli : Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il centrocampista uruguayano Bentancur dopo le recenti prestazioni in maglia bianconera Calciomercato Juventus, le trattative in vista della finestra invernale sono iniziate in maniera serrata ed il club bianconero è stato preso d’assalto per quanto concerne uno dei suoi gioielli. Si tratta del centrocampista uruguayano Bentancur, il quale è finito nel mirino del Barcellona di Valverde. Il club ...

Juventus - Bentancur da blindare : TORINO - Rodrigo Bentancur da applaudire, per quanto fatto in termini di qualità, quantità e continuità nelle ultime partite. Ma anche - più prosaicamente e meglio ancora in soldoni - Rodrigo ...

Juventus - Bentancur è il principe del centrocampo : Fiorentina-Juve, Barigelli: "Strapotere Juventus, tra le più forti al mondo" PIÙ VELOCITÀ E MENO ERRORI La sua crescita quest'anno è stata esponenziale, ma Allegri dal giovane uruguaiano vorrebbe ...