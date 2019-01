Junior Cally e Highsnob hanno litigato di nuovo VIDEO

Federica Panicucci si scusa per le frasi pronunciate dal rapper Junior Cally : Federica Panicucci durante la conduzione del programma ‘Capodanno in Musica’ in onda su Mediaset nella notte di San Silvestro, è apparsa visibilmente in imbarazzo dopo l’esibizione del rapper Junior Cally. Le parole dell'artista rivolte al pubblico, in buona sostanza, sono sembrate piuttosto scurrili. Il rapper laziale classe 1991 durante i suoi concerti si presenta con una maschera senza mostrare la faccia, ma è molto apprezzato e conosciuto ...

Capodanno in musica : imbarazzo di Federica Panicucci per le parole di Junior Cally : imbarazzo in diretta su Canale 5 al Capodanno in musica 2019 per Federica Panicucci. La conduttrice si è trovata obbligata a scusarsi con il pubblico a casa per le frasi del rapper mascherato Junior Cally, che si è congedato dal pubblico con una frase molto infelice.prosegui la letturaCapodanno in musica: imbarazzo di Federica Panicucci per le parole di Junior Cally pubblicato su TVBlog.it 01 gennaio 2019 14:41.

Federica Panicucci in difficoltà per le parolacce di Junior Cally : Junior Cally urla parolacce e mette Federica Panicucci in difficoltà Lunedì 31 dicembre è andato in onda in prima serata su Canale 5 Capodanno in Musica, la kermesse musicale che ha accompagnato i telespettatori verso il nuovo anno. Tanti sono stati gli ospiti musicali che si sono alternati sul palco di Piazza della Prefettura di Bari, tra cui Junior Cally. Il rapper con la maschera antigas, dopo l’esibizione, ha fatto gli auguri di Buon ...

Junior Cally e GionnyScandal : il dissing continua - nuovo botta e risposta (video) : Venerdì scorso è stato diffuso nei negozi di dischi, nonché su tutte le principali piattaforme di streaming musicale d'Italia 'Ci entro dentro', il primo album ufficiale di Junior Cally, prodotto dalla prestigiosissima label 'Sugar', di Caterina Caselli. Nel disco è presene una traccia, per la precisione 'Biscie', numero dodici della tracklist, nella quale è contenuta una frase indirizzata a GionnyScandal, che in molti, incluso il diretto ...