Joel Embiid cuore d’oro | il giocatore dei Sixers si siede fra il pubblico e guarda la

NBA - Joel Embiid è frustrato : 'Con Butler non sono più al centro dell'attacco' : In campo i risultati continuano a dar ragione ai Sixers, vincenti in nove delle ultime 11 sfide e con un record di 9-3 da quando Jimmy Butler è arrivato in Pennsylvania. Un innesto che ha fatto bene a ...

NBA - Joel Embiid e Ben Simmons accolgono Jimmy Butler : 'Con lui possiamo vincere' : Perdere a Memphis con una squadra inevitabilmente rimaneggiata, in back-to-back e reduci da un overtime vinto contro Charlotte, è soltanto un effetto collaterale del tornado che ha travolto ...

NBA - Joel Embiid domina in campo e anche a parole : 'Se cadi nella mia provocazione - sei finito' : In un mondo intriso di perbenismo però, il n°21 dei Sixers non ha paura ad andare controcorrente: "Non capisco perché ci si lamenta di questo: prima dicono che la Lega sta diventando soft , poi ...

NBA – Joel Embiid domina Drummond e poi lo prende in giro : “ho costruito una proprietà nella tua testa” : Joel Embiid si abbatte sui Pistons e vince il duello con Drummond: non contento, il centro dei Sixers prende in giro l’avversario sui social Venerdì notte, i Philadelphia 76ers hanno battuto i Detroit Pistons con il punteggio di 109-99. Non proprio una vittoria come le altre però per i Sixers, vista la ‘sfida nella sfida’, rappresentata dal duello fra i due centri: Joel Embiid e Andre Drummond. Duello stravinto da Joel ...