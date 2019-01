Italia' s Got Talent 2019 | la conferenza stampa in diretta

Pernigotti - Di Maio : "Nascerà una legge che obbliga i nostri marchi a produrre in Italia" : La legge sul Made in Italy si chiamerà 'Pernigotti': a dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio al termine dell'incontro con i lavoratori a Novi Ligure. 'Nascerà una legge che si chiamerà così e nel ...

Unicef : 20 anni di Pigotta - che torna a Natale in tante piazze in tutta Italia : ... salverà la vita di un bambino e il suo contributo si trasformerà in vaccini, alimenti terapeutici e assistenza per tanti bambini nel mondo". Ogni Pigotta è speciale perché può salvare la vita di un ...

Argotec - la Pmi Italiana che schiaccia i giganti dell'Aerospazio : Torino , askanews, - Un nano tra i giganti, ma scaltro e tenace come Davide contro Golia. All'inizio di dicembre 2018 la rivista Forbes Italia ha inserito la torinese Argotec tra le eccellenze ...

Italia’s Got Talent - ecco che fine ha fatto Carmen Masola vincitrice della prima edizione : Correva l’anno 2010 e Carmen Masola, presto ribattezzata la Susan Boyle “de’ noaltri”, trionfava a mani basse la prima edizione di Italia’s Got Talent grazie a una voce da angelo che faceva da contraltare a un aspetto fisico da “brutto anatroccolo”. Oggi, otto anni più tardi, i riflettori sulla sua vita si sono spenti e la cantante di Novara è tornata alla quotidianità di persona normale. “Dopo la vittoria in tv non ...

Claudio Borghi : una legge per mettere sotto il controllo del governo i lingotti d'oro di BankItalia : 'A chi l' oro di Bankitalia ? A noi'. Claudio Borghi , presidente della commissione bilancio alla Camera, che ha depositato una legge ad hoc tre mesi fa, vuole in sostanza portare sotto il controllo ...

Pernigotti - se anche un’azienda di food lascia l’Italia allora siamo al disastro : di Luigi De Gregorio La privazione di lavoro per i dipendenti di un’azienda è una grave perdita economica. Ma non solo. Le conseguenze sono anche di ordine psicologico, famigliare, sociale. Non raro perfino il suicidio. Ultimo caso specifico di licenziamento in massa è quello della Pernigotti: 200 dipendenti. A fronte della tragedia dei lavoratori c’è l’azienda (proprietà e management) che mette in atto una delocalizzazione facendo leva ...

Pernigotti : azienda - chiusura Novi per costi insostenibili - esternalizzazione in Italia (2) : (AdnKronos) - Al contempo, Pernigotti ha altresì confermato "l’intenzione di esternalizzare le attivita` produttive del sito di Novi Ligure unicamente presso il territorio nazionale, nel rispetto della storicita` del brand e con l’obiettivo di mantenere la qualità` distintiva dei propri prodotti, e

