Isola | Alba Parietti e Alda D' Eusanio le nuove opinioniste

Isola dei Famosi ultime news : Alda D’Eusanio e Alba Parietti opinioniste : Chi sono gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2019? Ultimi gossip Concluse le trattative per i nuovi opinionisti dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 il prossimo 24 gennaio. Come fa sapere Tv Blog, la scelta è ricaduta su Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Nulla di fatto per Rocco Siffredi, che dopo aver partecipato in […] L'articolo Isola dei Famosi ultime news: Alda D’Eusanio e Alba Parietti opinioniste ...

Alba Parietti torna all’Isola dei Famosi grazie ad Alessia Marcuzzi : L’Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi ha scelto Alba Parietti come opinionista Tra due settimane inizierà la nuovissima edizione dell’Isola dei Famosi. Un’edizione, che dagli ultimi rumor circolati on line, pare sarà infuocata come non mai. E giusto poco fa il blog televisivo TvBlog.it ha riportato una succosa news, che ha già creato un incredibile subbuglio mediatico. Di cosa si tratta? In pratica, secondo le indiscrezioni ...

Alba Parietti ed Alda D'Eusanio le opinioniste dell'Isola dei famosi 2019 (Anteprima Blogo) : I motori sono accesi, il cast è pronto (o quasi). Vi abbiamo dato conto del possibile forfait di Jeremias Rodriguez legato ad un infortunio ad un braccio, ma oltre a questo la macchina dell'edizione 2019 dell'Isola dei famosi è in moto. I Retroscena di Blogo: Isola dei famosi 2019, Jeremias Rodriguez non parte ? prosegui la letturaAlba Parietti ed Alda D'Eusanio le opinioniste dell'Isola ...

Isola dei Famosi 2019/ Anticipazioni e cast : Alba Parietti opinionista - Onestini e Moser i più richiesti : Isola dei Famosi 2019, Anticipazioni e cast: Alba Parietti opinionista? Tra i naufraghi, i gettonati sono Ignazio Moser e Luca Onestini.

Isola dei Famosi 2019/ Data d'inizio e primi nomi del cast : Alba Parietti opinionista con Valeria Marini? - IlSussidiario.net : La nuova edizione dell'Isola dei Famosi sta per prendere il via. Ecco la Data d'inizio ufficiale e le ultimissime indiscrezioni sul cast verso l'Honduras.

L'Isola dei famosi 2018 - news su concorrenti e opinionisti : favorita Alba Parietti : Emergono nuove indiscrezioni sul cast della prossima edizione delL'Isola dei famosi 2019, in onda da gennaio in prime time su Canale 5 con Alessia Marcuzzi. La produzione sta ultimando i contratti per la scelta dei nuovi concorrenti ma anche degli opinionisti che prenderanno parte al reality show, dato che quest'anno non ci saranno più Mara Venier e Daniele Bossari. Chi prenderà il loro posto? Il settimanale 'Spy' anticipa che le nuove ...

Isola dei famosi Alba Parietti potrebbe essere la nuova opinionista : In questi giorni gira voce sul web che Alba Parietti sarebbe anche in buoni rapporti con Alessia Marcuzzi e potrebbe seriamente prendere il posto di Mara Venier all’Isola dei famosi come opinionista. Il cast dell’Isola dei famosi 2019 è in via di definizione. Le ultime news sul cast dell’Isola dei famosi 2019 sono arrivate dal settimanale “Oggi” dove si legge che Alba Parietti potrebbe essere la nuova opinionista. Proprio lei che ha sempre ...

L'Isola dei famosi - Alba Parietti prende il posto di Mara Venier : l'offerta da Mediaset - come l'hanno convinta : La prossima edizione delL'isola dei famosi potrebbe vantare la presenza di Alba Parietti come nuova opinionista. La showgirl prenderebbe così il posto di Mara Venier , passata da questa stagione alla ...

Alba Parietti sostituisce Mara Venier all’Isola dei Famosi 2019? : L’Isola dei Famosi anticipazioni: Alba Parietti prende il posto della Venier? Poco fa il settimanale Oggi ha riportato un’indiscrezione sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, in base alle voci di corridoio raccolte dal popolare settimanale diretto da Umberto Brindani, pare che gli autori del reality show condotto da Alessia Marcuzzi abbiano ...