“Io sono Mia” | il film su Mia Martini evento al cinema tre giorni

Nonna “porno” chiama “I Lunatici” e racconta : “Io e mio marito facevamo l’amore guardando i film di Rocco Siffredi - ora sono sola e cerco compagnia” : “Buonanotte a tutti, ho 75 anni e chiamo da Roma. Non riuscivo a dormire, ho acceso la radio. Mi ha emozionato sentire Rocco Siffredi, i suoi film li guardavo sempre con mio marito, che ora è morto. Oh, Siffredi ha delle dimensioni veramente incredibili. Era divertente con mio marito guardare i suoi film mentre facevamo l’amore. Il marito non soffriva il confronto con lui e comunque io non ho mai trovato in vita mia qualcuno con ...

NBA – Mike Conley non ci sta : “Io sottovalutato perché non sono mai stato scelto per l’All-Star Game - è frustrante” : Mike Conley sfoga tutta la sua frustrazione in una recente intervista: il play dei Grizzlies si sente sottovalutato per non aver mai partecipato all’All-Star Game Mike Conley è uno dei migliori playmaker della lega, ma spesso, anche a causa di qualche infortunio di troppo, rischia di essere dimenticato. La sua assenza dall’All-Star Game dopo 12 anni passati in NBA, la dice lunga sull’argomento. Il playmaker dei Grizzlies, in una recente ...

Mastandrea : “Io di sinistra? Preferisco dire che sono nato e cresciuto antifascista. Alle ultime elezioni non ho votato” : Ospite nella redazione del Fatto.it Valerio Mastandrea, all’esordio come regista con Ride, ha raccontato della sua appartenenza politica storicamente di sinistra: “sono nato e cresciuto antifascista. Oggi dirsi di sinistra mi da un po’ fastidio per possibili strumentalizzazioni. Antifascista è una cosa più completa che mi riguarda parecchio”. Alla domanda verso chi deve guardare un antifascista al momento del voto Mastandrea ha raccontato della ...

Chiara Danese : “Io ero una escort che meritava insulti e attacchi - ora invece le donne che parlano sono tutte vittime” : “Io ero una escort che meritava insulti e attacchi, ora invece le donne che parlano sono tutte vittime. Quelle come me vengono dimenticate perché non possono andare in televisione a parlare”. A dirlo è Chiara Danese, annoverata tra le Olgettine per aver partecipato a una delle cene eleganti di Arcore. “Quando sui giornali attaccavano me, che avevo diciotto anni ed ero ingenua, quello andava bene“, si sfoga in ...

Basket - Raffaella Masciadri : “Io sono quella che per 17 anni ogni estate si è messa al servizio della Nazionale” : Raffaella Masciadri, simbolo dell’Italia del Basket femminile, ha lasciato la Nazionale: nell’ultima sfida contro la Svezia, valsa all’Italia la qualificazione agli Europei, la cestista azzurra, con grande amarezza, non è stata nemmeno chiamata in causa dal tecnico Marco Crespi. L’a giocatrice si è sfogata al “Corriere della Sera“. L’ormai ex azzurra ha dichiarato: “Se dicessi che non ci sono ...

Cristina Parodi sfida Barbara d’Urso : “Io sono una giornalista… : Cristina Parodi si confronta con Mara Venier e Barbara Cristina Parodi è stata recentemente intervista da Diva e Donna, noto settimanale, dove si è lasciata andare ad alcune frecciatine, alcune velenose altre meno, verso le sue colleghe Mara Venier e Barbara d’Urso. Cosa ha dichiarato? Ricordando, ancora una volta, la sua esperienza a Domenica In, la conduttrice ha specificato che a differenza delle sue colleghe lei non è una donna di ...

Chicco Nalli geloso di Tina Cipollari : “Io sono unico e insostituibile” : Chicco Nalli torna a parlare del rapporto con Tina Cipollari e ammette di essere geloso di Vincenzo Ferrara, il nuovo compagno della vamp. L’esperto di hair style, intervistato da Nuovo Tv, ha raccontato di aver conosciuto il ristoratore fiorentino che ha restituito il sorriso a Tina dopo il divorzio. I due hanno avuto una lunghissima chiacchierata, durante la quale Chicco Nalli ha confessato essere geloso di Vincenzo e di avere ancora un ...

Michelle Hunziker torna a Sanremo? “Io ci sono - però è tutto da vedere” : Michelle Hunziker conduttrice del Festival di Sanremo con Claudio Baglioni? La risposta a Mattino 5 Michelle Hunziker torna al Festival di Sanremo? Manca poco all’inizio della nuova edizione del noto programma della musica ed è impossibile non pensare a chi quest’anno salirà sul palco nel ruolo di conduttore. Claudio Baglioni sarà presente e questo è […] L'articolo Michelle Hunziker torna a Sanremo? “Io ci sono, però è ...

Dopo lo show in Senato - Puglia (M5s) si difende : “Io mi emoziono sempre - non sono né pazzo né fuori di testa” : Ieri, in Senato, Sergio Puglia (M5s) è stato sorpreso mentre provava il proprio discorso, in piedi e coi fogli in mano, durante l’intervento di un collega della Lega. Oggi, in Aula, ha voluto difendersi: “Non sono né pazzo né fuori di testa, io mi emoziono sempre. Fateci l’abitudine perché succederà ancora”. L'articolo Dopo lo show in Senato, Puglia (M5s) si difende: “Io mi emoziono sempre, non sono né pazzo né ...

NBA – Kawhi Leonard spiazza tutti : “Io non sono mai stato fan dei Lakers! Il mio idolo era Allen Iverson” : Kawhi Leonard spiazza i fan di L.A.: il cestista dei Raptors, apparentemente ‘promesso’ ai Lakers la prossima estate, ha ammesso di non essere mai stato fan dei giallo-viola Qualche mese fa, Kawhi Leonard aveva spiazzato tutti rilasciando delle dichiarazioni chiare e semplici che suonavano un po’ come un ‘consiglio’, rivolto a qualsiasi franchigia volesse prelevarlo dagli Spurs: “l’anno prossimo giocherò a Los Angeles”. I ...