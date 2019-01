Io | il trailer del nuovo film apocalittico di Netflix

È crisi in The Flash 5 : il nuovo trailer annuncia il ritorno della serie tra Cicada e bugie : Di crisi ne sentiremo parlare fino al prossimo anno quando il crossover dell'Arrowverse sarà dedicato proprio a questo ma, fino ad allora, il pubblico dovrà fare i conti con quello che succederà in The Flash 5 e che sembra non allontanarsi molto dal mood. The CW ha rilasciato un nuovo trailer esteso per "The Flash and the Furious" confermando il ritorno della serie per il prossimo 15 gennaio negli Usa e mostrando la famiglia West-Allen alle ...

Lorena - il trailer del film su Lorena Bobbitt : Amazon annuncia Lorena , un documentario Prime Original in quattro episodi, che vede Jordan Peele come produttore esecutivo. La docuserie sarà disponibile da venerdì 15 Febbraio in esclusiva su Amazon ...

Polar - il trailer italiano del film [HD] : Polar, il trailer italiano del film [HD]. Il sicario più rinomato al mondo, ormai in pensione, torna in azione quando scopre di essere diventato l'obiettivo di un killer. Dal 25 gennaio su Netflix.

Anthem supporterà la tecnologia di Nvidia DLSS. Pubblicato un nuovo trailer in occasione del CES 2019 : L'attesissimo Anthem di BioWare è apparso durante il CES 2019 con un nuovo trailer che offre un breve sguardo ad alcuni nuovi nemici e ambientazioni. Il punto saliente del trailer è quanto l'aspetto di Anthem sia buono abbinato alla tecnologia RTX di Nvidia. In effetti, come riporta Gamingbolt, è stato annunciato che la tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) di Nvidia sarà supportata dal titolo.Nvidia ha anche confermato che con ...

Gomorra - il teaser trailer della quarta stagione : L’attesa sta per finire: i nuovi episodi di Gomorra, la produzione originale Sky di grande successo tratta dal romanzo di Roberto Saviano farà il suo ritorno in primavera. Ad annunciare la data di debutto ufficiale e a immergerci nuovamente nelle atmosfere criminali della serie è un teaser trailer diffuso il 4 gennaio. E tutto parte proprio dalla sconvolgente scena conclusiva che ha messo fine alla terza stagione. “Ciro è ...

Sesso e adolescenti in Sex Education di Netflix - video trailer della nuova serie con Gillian Anderson di X-Files : Sarà una delle novità più interessanti del 2019 il debutto di Sex Education di Netflix: la nuova serie che arriva sulla piattaforma streaming l'11 gennaio si presenta con un tema vecchio quanto il mondo, il rapporto tra gli adolescenti e la scoperta della sessualità, ma con un linguaggio contemporaneo e politicamente scorretto. La serie ha trai suoi protagonisti un volto arcinoto come quello di Gillian Anderson, l'ex Scully di X-Files, qui in ...

Adrian - trailer della serie in onda dal 21 gennaio su Canale 5 : trailer di Adrian, la serie animata realizzata da Adriano Celentano e disegnata da Milo Manara, che debutterà su Canale 5 il 21 gennaio ed andrà in onda ogni lunedì

Mathera - il trailer ufficiale del film [HD] : Il riscatto e la rinascita di Matera, una delle tre città abitate più antiche del mondo. Dalle sue origini ad oggi, passando per i ricordi di quando venne definita "vergogna d'Italia" a causa delle condizioni di miseria e arretratezza in cui la sua gente viveva nei Sassi, fino al ...

Atlas ancora nell'occhio del ciclone : il video confronto tra trailer e realtà sarebbe impietoso : A quanto pare il lancio di Atlas non sta di certo andando come previsto e sperato dai ragazzi di Studio Wildcard, software house che negli anni è salita agli onori della cronaca grazie al lavoro su Ark: Survival Evolved, uno dei survival più giocati del panorama videoludico.Dopo l'accusa di non essere nient'altro che un reskin di Ark, Atlas continua a essere criticato arrivando a sfiorare in questo caso le accuse di falsa pubblicità. Come ...

Men in Black : International - il primo spassoso trailer del reboot si mostra anche in italiano : ... renderebbero molto felici i fan della saga! Men in Black: International , ricordiamo, è stato girato in svariate località sparpagliate per il mondo , da Londra al Marocco, passando per New York e l'...

Men in Black : International - il primo spassoso trailer del reboot si svela anche in italiano : ... renderebbero molto felici i fan della saga! Men in Black: International , ricordiamo, è stato girato in svariate località sparpagliate per il mondo , da Londra al Marocco, passando per New York e l'...

The Quiet Man : Square Enix pubblica un trailer con i commenti a dir poco negativi della stampa specializzata : Square Enix, contro ogni previsione, ha deciso di pubblicare un "Accolade trailer" per il suo The Quiet Man. Sì, avete letto bene, la compagnia ha condiviso un trailer con i "riconoscimenti" della stampa specializzata, nonostante il gioco non sia stato accolto in modo positivo.Pochi giorni fa, vi abbiamo riportato la classifica dei peggiori titoli di questo 2018 di Metacritic e, in prima posizione, figurava proprio The Quiet Man. Nonostante ...

Una rete di bugie – A Case Of You : trama - cast e trailer del film | 20 dicembre : Una rete di bugie – A Case of you è il film che Rai Movie ha scelto per il suo pomeriggio di oggi, 20 dicembre 2018. Andrà in onda dalle 16.00 circa ed è una commedia sentimentale diretta da Kat Coiro e con protagonisti Evan Rachel Wood e Justin Long. Prima di assistere alla visione, scopriamo qualche curiosità sul film Una rete di bugie: trama, cast completo, trailer e come assistere alla visione in streaming.Una rete di bugie – A ...

Merletto di mezzanotte : trama - cast e trailer del film | 20 dicembre : Merletto di mezzanotte è il film che Retequattro propone per il suo pomeriggio di oggi, 20 dicembre 2018, dalle 16.28. Un classico degli anni ’60 diretto da David Miller e con protagonista l’immortale Doris Day. La pellicola è del genere noir e le musiche sono di Frank Sinner. Prima di seguire la diretta, scopriamo qualcosa di più sul film Merletto di mezzanotte: trama, cast completo, trailer e come guardarlo in streaming.Merletto di ...