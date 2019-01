Inter | Icardi | ' Wanda Nara sarà il mio agente fino alla fine'

Inter - vertice in sede con tutta la dirigenza : in definizione un piano per il 'caso Icardi' : Secondo quanto riportato da Sky Sport in questo momento presso la sede dell'Inter è in corso un vertice con presenti il ds Piero Ausilio, il presidente Steven Zhang, l'ad Beppe Marotta e il dg Giovanni Gardini per definire i piani ...

Inter - Altobelli : "Icardi tra i tre top al mondo : va tenuto a tutti i costi" : Lei ha detto che è tra i tre o quattro attaccanti più forti al mondo: a chi si può paragonare? "In questo momento nel ruolo alla sua altezza ci sono solo Lewandowski e Suarez". Non Benzema? "Ma no, ...

Icardi boom contro l’Inter : “ancora nessuna offerta corretta e concreta” : Mauro Icardi ha avuto parole non certo tenere contro l’Inter, la società è stata accusata dal centravanti di non aver ancora formulato una proposta concreta di rinnovo “Voglio chiarire a tutti i tifosi che leggono pseudogiornalisti e giornali ‘seri’, che scrivono senza sapere o danno istruzioni di scrivere senza avere un’idea reale dei fatti, che il mio rinnovo avverrà nel momento in cui l’Inter mi ...

Inter - secondo fonti argentine Icardi è vicino al Chelsea (RUMORS) : In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. Ieri la moglie e agente del centravanti argentino, Wanda Nara, ha confermato come ci sia ancora molta distanza tra domanda e offerta per il rinnovo di contratto. Inoltre, ad alimentare i rumors anche il ritardo con cui si è presentato il centravanti argentino a Milano, che ha portato ad una multa da centomila euro. Su di lui ci sono alcuni top club europei, con la moglie e agente che ha ...

Inter - multone per il ritardo di Mauro Icardi : lo scenario che terrorizza gli Interisti : C' è una doppia questione «attaccanti» a Milano che ci porta ad iniziare questo pezzo con una devastante forma da latte alle ginocchia: «Milano alla prova del 9». Bene. Se non avete già girato pagina continuiamo. Da una parte c' è Higuain, l' argentino del Milan arrivato per guidare i rossoneri nel

Icardi avvisa l'Inter : "Molto soddisfatto del lavoro di Wanda - avanti assieme sino alla fine" : Il messaggio è chiaro, il segnale è importante: Icardi avvisa l'Inter , la frattura tra il capitano e il club si fa di ora in ora più ampia. Maurito , dopo le parole della moglie e agente Wanda Nara ...

Inter - Mauro Icardi difende Wanda Nara : “sta facendo un ottimo lavoro” : Mauro Icardi ha alzato la voce sui social prendendo le difese della compagna ed agente Wanda Nara dopo le tante accuse di queste ore L’attaccante dell’Inter Mauro Icardi attacca replica stizzito all’articolo della ‘Gazzetta dello Sport’ secondo il quale il club nerazzurro sarebbe intenzionato a trattare il rinnovo di contratto con il 25enne argentino con un altro rappresentante perché Wanda Nara non sarebbe ...

