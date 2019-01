Inter | Barella sempre nel mirino | contrattacco a Napoli e Chelsea RUMORS

Inter - due alternative a Barella : Come riferisce Il Corriere dello Sport , l' Inter ha già individuato le alternative a Nicolò Barella , conteso tra Napoli e Chelsea . Nel mirino del club nerazzurro ci sono Ndombelé del Lione e Milinkovic-Savic della Lazio , a patto ...

Inter - fissate le condizione per Barella : Il Corriere dello Sport rivela che l' Inter non è disposta a fare aste per arrivare a Nicolò Barella , centrocampista del Cagliari e della Nazionale nel mirino di Napoli e Chelsea . Il club nerazzurro valuta il ...

Inter - Marotta prepara tre grandi colpi per l'estate : tra questi c'è Barella : L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra cambierà molto la rosa per fare quel salto di qualità invocato anche dal neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha sottolineato come il club si muoverà soltanto per grandi acquisti o per colpi in prospettiva accaparrandosi i migliori talenti emergenti in circolazione. Tra questi c'è sicuramente il centrocampista del ...

Calciomercato - l'Inter in fortissimo pressing su Barella : rifiutato il Napoli (RUMORS) : Il gioiello più brillante ed ambito del calcio italiano in questo momento è senza ombra di dubbio Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari ha letteralmente rapito mezza Europa. Il giocatore attira le big del continente grazie alle sue qualità di incontrista ruba palloni alle quali unisce tecnica, gamba e una personalità che difficilmente si può vedere in un giocatore cosi giovane. Prestazioni e temperamento che non sono passate inosservate ...

Inter - si muove Zhang : assalto a Barella per giugno (RUMORS) : L'Inter ha cominciato a muoversi con forza in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno dichiarato che la società ha già cominciato a lavorare in ottica prossima stagione, mentre questo mese qualcosa verrà fatto solo in caso di uscite. E uno degli obiettivi principali sarà quello di rinforzare il centrocampo e non è un caso che uno dei nomi in ...

Inter scatenata sul mercato : i piani per Robben e Barella - : Robben, per anni il miglior esterno del mondo, non è più giovanissimo , è un classe 1984, ma ancora un'esperienza e un carisma indiscutibile: il sondaggio con il suo entourage c'è già stato e ...

Inter - Zhang rilancia per Barella : contatto con Giulini e due contropartite : Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport , il presidente nerazzurro Steven Zhang ha avuto un contatto telefonico col collega cagliaritano Tommaso Giulini per comprendere i margini di una ...

Inter - blitz di Zhang : due giocatori al Cagliari per avere Barella : ' Si muove Zhang '. Così apre oggi il Corriere dello Sport a proposito di Nicolò Barella a tutta pagina: 'Il presidente dell'Inter chiama Giulini e non è spaventato dal Chelsea: il rilancio è arrivo, il Cagliari vuole il cartellino di Eder più il ...

Calciomercato Inter - Barella : 50 milioni subito dal Chelsea : Seguito da vicino soprattutto da Inter e Napoli, stando a 'Rai Sport' il club allenato da Maurizio Sarri avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro cash per prendere subito dal Cagliari il giovane ...

I giovani fanno gola - Inter e Napoli su Barella : Ci sono tanti giovani fra i protagonisti di questi primi giorni di calciomercato invernale. Cosi' mentre il d.s. del Paris SG, Antero Henrique, sbarca ad Amsterdam per prendere DE LGT e DE JONG, soffiandoli cosi' alle grandi di Spagna e alla Juventus, la stessa Juve, che si e' assicurata il talento in erba portoghese TRINCAO, cerca ora di stringere i tempi per HUDSON-ODOI, talento del Chelsea che potrebbe lasciare i Blues: in corsa c'e' anche il ...

