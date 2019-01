Insufficienza renale | le bibite zuccherate aumentano il rischio

dilei

(Di giovedì 10 gennaio 2019) LeildiLo svela una nuova ricerca scientifica che mette sotto accusa i succhi di frutta e le bevande ricche di zuccheri. Secondo gli esperti infatti chi consuma quotidianamente questi alimenti ha maggiore possibilità di sviluppare nel corso del tempo una malattiacronica. Lo studio è stato svolto dagli esperti della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora e ha coinvolto oltre 3mila persone con un’età media di 54 anni senza patologie ai reni.I partecipanti sono stati seguiti per 10 anni, durante i quali 185 persone (circa il 6%) hanno sviluppato una patologiacronica. Dopo aver preso in considerazione i fattori che possono causare un danno, come obesità, ipertensione, diabete, fumo e inattività, gli studiosi hanno notato che l’assunzione di molte bevande gassate e...