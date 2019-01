Instagram | ora puoi pubblicare la stessa foto su più account

Su Instagram si può pubblicare in contemporanea la stessa foto su più account : immagine : pixabay Non sono in pochi su Instagram ad avere più di un account: uno dedicato al proprio profilo personale e uno per la promozione delle proprie attività artistiche o commerciali. Già oggi questa categoria di utenti può passare velocemente dalla gestione di un profilo a quella di un altro in pochi tocchi, grazie al fatto che l’app tiene le credenziali di entrambi in memoria. Da oggi però gestire contemporaneamente due account ...

Elisabetta Gregoraci allo scoperto con il nuovo fidanzato : le prime foto su Instagram : Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con il nuovo fidanzato, Francesco Bettuzzi, pubblicando alcuni scatti su Instagram. Ormai i due non si nascondono più e sui social raccontano la loro vacanza d’amore in Thailandia. La showgirl calabrese è volata dall’altra parte del mondo per celebrare il nuovo anno in compagnia dell’imprenditore, mentre il figlio Nathan Falco è rimasto insieme a papà Flavio. Dopo quasi dieci anni ...

L'Iran potrebbe vietare il social network Instagram : 'Contenuti immorali e osceni' : Il noto social network Instagram, che consente a milioni di utenti in tutto il mondo di condividere le foto personali, presto in Iran potrebbe essere oscurato. Lo ha stabilito l'autorità giudiziaria del Paese, che definisce il social un posto dove si pubblicherebbero immagini dal contenuto immorale e osceno. Un aspetto questo, a detta delle autorità, che va anche contro i princìpi dell'Islam. Molti cittadini però non la pensano in questa ...

Elia e Jane si separano ma lei è fiduciosa : la coppia stupisce ancora su Instagram : Elia e Jane dopo il Grande Fratello Vip 2018 non smettono di sorprendere Da quando si sono spenti i riflettori del Gf Vip 2018, Elia Fongaro e Jane Alexander vengono monitorati sui social network dai loro fan. E non solo da questi ultimi! Molti infatti vanno a curiosare sui profili dei due ex gieffini per […] L'articolo Elia e Jane si separano ma lei è fiduciosa: la coppia stupisce ancora su Instagram proviene da Gossip e Tv.

Barbora Hroncekova hot su Instagram : è lei il segreto di Skriniar : Milan Skriniar è uno dei punti di forza dell'Inter e della nazionale slovacca. Il classe '95, ex Sampdoria, è stata una grande intuizione di Piero Ausilio e ora i nerazzurri hanno in mano un tesoro che vale almeno tra gli 80 e i 100 milioni di euro. I più grandi club europei come Barcellona e Real Madrid hanno già messo nel mirino il 23enne di Ziar nad Hronom che ha avuto una crescita esponenziale dal suo approdo alla corte di Luciano Spalletti ...

Raffaella Mennoia malata mostra su Instagram i segni dell'operazione : «Mesi difficili - ma non è ancora finita» : Raffaella Mennoia non sta bene e a svelarlo è lei stessa con un post su Instagram. La caporedattrice e autrice di Uomini e Donne e Temptation Island ha mostrato una foto con una lunga...

Instagram - ora puoi rispondere con la musica e fare il conto alla rovescia : L’app lancia alcune novità dedicate alle Storie: si potrà anche rispondere alle domande in diretta o condividere un countdown con i follower

Michelle Hunziker e la foto da bambina - i fan su Instagram : «Sei tu o Aurora?» : Michelle Hunziker scava nei ricordi e rovista nell'album di famiglia per un ultimo post decisamente natalizio. Su Instagram ha pubblicato una foto di quando era piccolissima e identica alla...

Belen Rodriguez su Instagram : fa il bagno con suo figlio - ancora critiche : La showgirl argentina Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. Nel mirino del gossip, questa volta, ci è finita per aver pubblicato delle altre Instagram Stories nelle quali appare, dinanzi tutto il suo pubblico, intenta a fare un bagno insieme al figlio Santiago. Le riprese hanno, in pochissimo tempo, fatto il giro del web tra la curiosità e lo scalpore generali. Belen e le continue critiche sui contenuti mostrati su Instagram: il bagno in ...

Elisabetta Gregoraci : la foto in intimo sui Instagram fa pieno di like : Elisabetta Gregoraci ha letteralmente mandato in delirio i suoi fan su Instagram con una foto da capogiro. Seduta su una sedia, in intimo trasparente e la mano tra i capelli, l’ex moglie di Flavio Briatore è una bellezza che toglie il fiato. Uno scatto in bianco e nero che ha fatto impazzire tutti i suoi followers che, di primo mattino, si sono ritrovati davanti agli occhi la bellissima showgirl in versione super sexy e questa dedica: ‘’Lascio ...

Belen Rodriguez provoca ancora : mostra tutto (o quasi) su Instagram : Non è bastata l'emoticon di una mela che Belen Rodriguez ha aggiunto al video per impedire ai più attenti internauti di notare quello che lei ha tentato, invano, di coprire. Nelle "Instagram Stories" della showgirl, infatti, poche ore fa è stato caricato un filmato in cui si vede il suo corpo, dalla vita in giù, senza alcun indumento addosso. Sul web si dice che l'argentina si sia immortalata in un camerino mentre provava dei capi di biancheria ...

Il coraggio di Nadia Toffa : posta su Instagram una foto durante la chemioterapia : coraggiosa, forte e sempre positiva: Nadia Toffa prova sorridere anche durante la chemioterapia, postando una foto su Instagram. La conduttrice delle Iene ad un anno dal malore continua a lottare contro il cancro. Una battaglia che non è ancora finita, ma che lei sta combattendo con tutte le sue forze, usando come arma anche il suo sorriso. La positività e la voglia di vivere di Nadia sono stati d’esempio per migliaia di persone che la ...

Uomini e Donne gossip - Jennifer spiazza ancora Ivan : le ultime parole su Instagram : Uomini e Donne, Jennifer Casula sta fingendo con Ivan Gonzalez? I dubbi del tronista A Uomini e Donne Ivan Gonzalez ha grossi dubbi sulla corteggiatrice Jennifer Casula. Sin dalle prime esterne infatti il tronista ha affermato di non avvertire interesse da parte di Jennifer. Pensa, in sostanza, che la ragazza sia nel programma solo per […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Jennifer spiazza ancora Ivan: le ultime parole su Instagram ...

Corinaldo - Sfera Ebbasta su Instagram : Sono profondamente addolorato - : Il trapper ha espresso la propria vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti della tragedia, avvenuta nel locale "Lanterna Azzurra", che ha provocato sei morti. Un episodio simile si era già ...