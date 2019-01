In Europa Ford taglierà migliaia di posti

Ford : riorganizzazione in Europa - verso taglio migliaia di posti : Il produttore americano Ford ha annunciato una vasta riorganizzazione delle sue attività in Europa che si tradurrà in tagli di posti di lavoro, che non ha quantificato. L'agenzia Bloomberg parla di ...

Ford annuncia tagli in Europa e studia alleanza con Volkswagen : Roma, 10 gen., askanews, - Ford ha annunciato l'avvio di trattative sindacali con l'obiettivo di procedere a pesanti tagli occupazionali in Europa, nell'ambito di una ristrutturazione che rafforzi la ...

Ford annuncia tagli in Europa e studia alleanza con Volkswagen : Roma, 10 gen., askanews, - Ford ha annunciato l'avvio di trattative sindacali con l'obiettivo di procedere a pesanti tagli occupazionali in Europa, nell'ambito di una ristrutturazione che rafforzi la ...