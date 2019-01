IL VIDEO DELL' ANNO 2018

Alonso in versione lavavetri - Linda Morselli sottolinea l’inutilità dello ‘sforzo’ del fidanzato [VIDEO] : Fernando Alonso e Linda Morselli insieme: la fidanzata del pilota lo riprende mentre lo spagnolo s’improvvisa (inutilmente) lavavetri Fernando Alonso e Linda Morselli hanno trascorso insieme le vacanze natalizie e non solo. La modella, solitamente molto attiva sui social a differenza del fidanzato, ha filmato il compagno alle prese con il lavaggio dei vetri della loro automobile. La bellissima ex fidanzata di Valentino Rossi però ha ...

Simonetta Columbu : "Io novizia della tv come Virginia in Che Dio ci aiuti 5" (VIDEO) : Ginevra Alberti è una novizia che approda nel convento di suor Angela per compiere il suo percorso spirituale. Succederanno cose divertenti, ma anche commoventi, profonde e vere. Sono molto felice e grata che mi abbiano affidato un ruolo così importante, ma non per la visibilità, bensì per la storia, veramente forte. Ne sono onorata.Simonetta Columbu, 24 anni, cagliaritana, racconta ai microfoni di Blogo il personaggio che interpreta nella ...

Simonetta Columbu a Blogo : "Io novizia della tv come Virginia in Che Dio ci aiuti 5" (VIDEO) : Ginevra Alberti è una novizia che approda nel convento di suor Angela per compiere il suo percorso spirituale. Succederanno cose divertenti, ma anche commoventi, profonde e vere. Sono molto felice e grata che mi abbiano affidato un ruolo così importante, ma non per la visibilità, bensì per la storia, veramente forte. Ne sono onorata.Simonetta Columbu, 24 anni, cagliaritana, racconta ai microfoni di Blogo il personaggio che interpreta nella ...

Roma - guerriglia notturna a Prati : nei VIDEO gli ultrà alla festa della Lazio : Dai filmati della polizia scientifica potrebbero emergere altre responsabilità. Altri volti e altri nomi di ultrà laziali che nella notte fra martedì e mercoledì hanno dato vita a scontri con la ...

VIDEO Andreas Seppi sconfigge Stefanos Tsitsipas e vola in semifinale a Sydney : highlights e sintesi della partita : Andreas Seppi ha compiuto una fantastica impresa sconfiggendo il forte greco Stefanos Tsitsipas e qualificandosi alle semifinali del torneo di Sydney. Sul cemento australiano, l’altoatesino si è confermato in grandissima forma e ha saputo rimontare contro il numero 15 del ranking ATP: dopo aver perso il primo set per 6-4, l’azzurro si è scatenato e con un doppio 6-4 ha conquistato la vittoria guadagnandosi così il passaggio del ...

Calciatore africano dell'anno - Salah balla sul palco : la sua 'Momo-dance' è tutta da ridere. VIDEO : Il gol nel sangue ce l'ha di sicuro, il ritmo forse un po' meno. Tra l'imbarazzato e il divertito, ma comunque con il sorriso stampato in faccia, Mohamed Salah non si è sottratto alla parte della ...

WOLVERINE - L'IMMORTALE - NOVE/ Streaming VIDEO del film sul supereroe della Marvel - 7 gennaio 2019 - oggi - : WOLVERINE - L'IMMORTALE, la trama e il cast del film in onda su Canale NOVE oggi, lunedì 7 gennaio 2019 con Hugh Jackman e Tao Okamoto.

Tomic compie la furbata dell’anno a Koyoong : servizio ‘infame’ e match point - il povero Kyrgios resta di sasso! [VIDEO] : Bernard Tomic batte Kyrgios nell’esibizione di Kooyong con il servizio più ‘infame’ di sempre: finta di palleggio e battuta, il povero Nick resta immobile Bernard Tomic e Nick Kyrgios hanno diverse cose in comune: sono entrambi australiani, non riescono a sfruttare a pieno il loro talento, sono spesso distratti da questioni extra-sportive e mettono la loro carriera in secondo piano rispetto a fama e soldi. Due bad boy, ...

Le guardie reali intonano Bohemian Rhapsody - l’omaggio ai Queen della Regina Elisabetta (VIDEO) : L'apostolato del biopic interpretato da Rami Malek continua a produrre i suoi effetti: le guardie reali intonano Bohemian Rhapsody e omaggiano il brano che ha ispirato il film di Bryan Singer sull'ascesa di Freddie Mercury e dei Queen. L'esibizione è stata immortalata in un video girato da alcuni testimoni fuori dai cancelli di Buckingham Palace. Il brano è stato eseguito nella versione orchestrale in tutte le sue parti, dal cantato pop ...

Maltempo in Europa : Austria sepolta dalla neve - Germania travolta da forti tempeste. Il bilancio delle vittime sale a 14 [FOTO e VIDEO] : 1/18 ...

Chiede al parrucchiere di tagliargli i capelli come il modello nel VIDEO - lui gli rasa anche il simbolo “play” : In Cina un uomo è andato dal parrucchiere per tagliarsi i capelli e, dal momento che voleva un taglio particolare, gli ha mostrato dal suo smartphone un video del modello a cui voleva assomigliare. Fin qui tutto normale, se non fosse che la foto che l’uomo ha lasciato ben in vista al barbiere il suo smartphone con il video in pausa, in cui era rimasto in sovraimpressione il simbolo “play”. “Fidati di me, te lo faccio ...

Il pentito della jihad e gli sbarchi-fantasma : «In Italia rischiate esercito di kamikaze» 15 fermati : il VIDEO : Fermate 15 persone che organizzavano il traffico di uomini tra Tunisia e Mazara del Vallo: ancora ricercato il capo, accusato di propaganda jihadista sui social

Francesco di Temptation Island - il VIDEO prima dell’operazione al cervello : “Andrà tutto bene” : Francesco Chiofalo di Temptation Island sta affrontando in queste ore la prova più difficile della sua vita: un’operazione al cervello per rimuovere un tumore. Si tratta di un intervento molto pericoloso, che durerà 18 ore e che ha un rischio dell’80% di invalidità per il paziente. Subito dopo la scoperta del cancro al cervello, Francesco aveva condiviso con i follower di Instagram la notizia, raccontando il suo sgomento e il dolore ...

La scienza della maratona - spiegata in un VIDEO : Un fiume in piena: se avete partecipato o assistito a una maratona, è una metafora che capirete. E non si discosta molto da quello che un gruppo di scienziati dell’università di Lione ha scoperto su questa disciplina, analizzando con un’ottica scientifica il movimento dei corridori. “Applicando i modelli che si usano per studiare il moto dei fluidi alla veduta d’insieme della massa di corridori”, spiegano i ...