Il patron del Rimini presenta i nuovi acquisti e striglia la squadra - IL VIDEO

Cina - arrestato il patron del Tianjin Quanjian : E' stato arrestato stamane, Shu Yuhui , proprietario dei Tianjin Quanjian , squadra della Super League cinese. Il dirigente è accusato di falsa propaganda con una sua azienda, insieme ad altri manager.

Diocesi : Potenza - presentato il programma dell'Anno Gerardiano nel IX centenario dalla morte del patrono della città : Celebrazioni religiose e convegni, presentazioni di libri e mostre d'arte, laboratori nelle scuole e spettacoli: un fitto calendario di eventi ricorderà a Potenza nel 2019 i novecento anni dalla morte di san Gerardo La Porta, vescovo e patrono della città. Nei giorni scorsi, la manifestazione è stata ...

L’ex patron della Reggiana : «In Serie C società fittizie e pagamenti in nero» : L'ex stella del baseball Mike Piazza spiega le ragioni che hanno portato al fallimento del club e non risparmia accuse al calcio italiano L'articolo L’ex patron della Reggiana: «In Serie C società fittizie e pagamenti in nero» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'arcivescovo di Sassari ha celebrato giovedì sera la festa dedicata a Santa Lucia - la patrona della Clinica oculistica - all'Aou di Sassari. : L'arcivescovo, che ha concelebrato assieme ai cappellani delle cliniche don Eugenio Pesenti e don Paolo Mulas, ha invitato i presenti a una riflessione sulla scienza e sulla medicina ed al ruolo dei ...

Piqué - chiamatelo patron : è quasi fatto l'acquisto dell'FC Andorra : Lo aveva spiegato recentemente in un'intervista all' Equipe ribadendo "Voglio comprare una squadra di calcio" . Dalle parole ai fatti il passo è breve se il protagonista in questione è Gerard Piqué : ...

Fiorentina - Diego Della Valle si presenta in ritiro : il patron viola vicino ai propri giocatori prima del match con il Sassuolo : Il patron Della società viola si è presentato in ritiro a poche ore dalla partita contro il Sassuolo in programma alle 12.30 Visita del patron viola, Diego Della Valle, questa mattina nel ritiro Della Fiorentina impegnata alle 12.30 a Reggio Emilia contro il Sassuolo nell’anticipo del lunch time valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Una presenza utile per compattare il gruppo, spingendolo verso una vittoria che ...

Intervista esclusiva al patron del Casarano calcio Antonio Filograna Sergio : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Mazara del Vallo - CELEBRATA "SANTA BARBARA" patronA DELLA MARINA MILITARE E DEI VIGILI DEL FUOCO : Santa Messa in Cattedrale CELEBRATA questa mattina nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo "Santa Barbara", PATRONA DELLA MARINA MILITARE e dei VIGILI del FUOCO. Alla celebrazione eucaristica, ...

Santa Barbara - i pompieri tra problemi di contratto e organico Aosta - In occasione delle celebrazioni della patrona dei Vigili del fuoco - ... : Era quasi scontato che sarebbe accaduto, considerata anche l'eco delle proteste degli scorsi mesi , ma il tema della definizione del contratto di lavoro e del regime previdenziale dei Vigili del fuoco ...

Volley - Fabio Giulianelli : “Provo vergogna per questa Civitanova”. Le durissime parole del patron della Lube : Fabio Giulianelli si è letteralmente arrabbiato con la sua Civitanova dopo la sconfitta contro Trento nella Finale del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile. Il patron della Lube, infatti, ha dichiarato in maniera chiara al Resto del Carlino: “La proprietà non si sente rappresentata da questa squadra e prova solo vergogna“. parole molto dure nei confronti dei giocatori e dello staff che sono stati battuti per l’ennesima ...

Santa Barbara - festa vigili del fuoco per la patrona. Atteso Salvini - : Nella Basilica di San Giovanni in Laterano si svolge una funzione in onore della protettrice di pompieri, artiglieri e artificieri. Alla celebrazione, presente il ministro dell'Interno con le massime ...

4 Dicembre - oggi è Santa Barbara : martire legata a fiamme e fulmini - ecco la straziante storia della patrona dei Vigili del Fuoco : Il 4 Dicembre è Santa Barbara, Vergine e martire, festeggiata dalla Chiesa Cattolica e da quella Ortodossa. Questa giornata è ormai diventata una vera e propria festività per tutti i lavoratori impegnati in lavori nei quali si ha a che fare con esplosivi, Fuoco e materiali pericolosi. Secondo la tradizione religiosa la Santa protegge inoltre dalle morti violente e dai fulmini. Minatori, Vigili del Fuoco, addetti alla preparazione di fuochi ...

La Marina Militare in Sicilia celebra la patrona della forza armata - Santa Barbara : Ogni 4 dicembre gli uomini e le donne della Marina Militare e quanti operano per essa, nel ritrovarsi con le comuni origini e valori, festeggiano solennemente la loro Santa patrona. È tradizione, infatti, a bordo delle navi e presso tutti gli Enti e i Comandi della forza armata commemorare la ricorrenza di Santa Barbara. Le celebrazioni a Messina iniziano alle ore 11.00 di martedì 4 dicembre, presso il Duomo di Messina, dove Sua Eccellenza ...

Giovanni Barbagallo "San Leonardo patrono di Imperia - l'iter iniziò nell'84 quando ero Sindaco della città" : "Anche quest'anno, in occasione della festa di San Leonardo, qualcuno ha provato a ricostruire il percorso che ha portato alla scelta del santo patrono di Imperia, città nata nel 1923 dalla fusione di ...