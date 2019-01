Il mondo della medicina in lutto per la scomparsa di Fernando Aiuti

A Cosmoprof 2019 il Campionato Mondiale della Barberia : attesi 5.000 barbieri da tutto il mondo : A Cosmoprof 2019 si terrà la 3^ edizione dell’UBS, il Campionato Mondiale della Barberia: l’appuntamento si terrà il 17 e i 18 marzo prossimi a Bologna Bologna, 10 gennaio 2019 – Sta per ritornare il Campionato Mondiale della Barberia, che si terrà il 17 e 18 marzo prossimi a Bologna, in occasione del Cosmoprof 2019, [...]

Campionessa di ginnastica affetta da sindrome di Down entra nel mondo della moda : Prima Campionessa nello Sport, poi volto principale in campagne d’alta moda: è questa la storia felice intrapresa dalla giovane Chelsea Werner, 25 anni da Danville (California), nata purtroppo con la sindrome di Down. Ed è la prima donna affetta da questa patologia che riesce a percorrere il difficile cammino da donna immagine in campagne pubblicitarie d’alta moda. ...Continua a leggere

Starbucks apre a Roma : arriva lo store della più nota catena di caffetterie del mondo : La prima apertura di Starbucks a Roma è prevista tra settembre e ottobre di quest'anno in zona Musei Vaticani. A questo...

Combinata nordica - Coppa del mondo Val di Fiemme 2019 : sulle nevi di casa gli azzurri vanno a caccia del primo podio della stagione : Domani scatterà in Val di Fiemme la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. I migliori atleti del circuito salteranno dal trampolino HS135 di Predazzo e poi si sfideranno nello stadio del fondo di Lago di Tesero. Se a livello generale i riflettori saranno ancora tutti puntati sul norvegese Jarl Magnus Riiber, dominatore assoluto delle prime tappe, in casa Italia si punterà invece a conquistare il primo podio della ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari si scalda in vista della Coppa del mondo. Parte la corsa a Tokyo 2020 : la trave con il corpo libero? : Il 2019 è appena iniziato, ma nelle palestre più importanti di tutto il mondo è presente già da qualche mese. Il 2019 infatti, non solo sarà l’anno della qualificazione olimpica, ma sancirà definitivamente il netto cambiamento di codice avvenuto nell’ultimo quadriennio, quello post Olimpiadi di Rio: le Coppe del Mondo sono diventate qualificanti, le squadre olimpiche possono essere formate solo da quattro ginnasti, ma esiste la possibilità per ...

Il giro del mondo in 119 giorni a bordo della Msc Magnifica : Il 5 gennaio 2019 è partita dal porto di Genova la prima Msc World Cruise. Le crociere si confermano tra le vacanze più apprezzate per fuggire dal freddo invernale e per una vacanza di totale relax. Così, molti hanno preferito iniziare questa lunga avventura di quattro mesi a bordo della nave Magnifica di Costa Crociere. In 119 giorni si percorreranno sessantatremila chilometri per visitare trentadue Paesi. Molti posti sono stati prenotati da ...

Coppa del mondo della Gelateria - un agrigentino tra i finalisti : Da Castrofilippo l'azienda ha raggiunto tutto il mondo, senza mai "spostarsi" fisicamente, perché fortemente legata al proprio territorio. L'azienda nacque per volontà di Salvatore, ...

Sci alpino - Coppa del mondo Sankt Anton 2019 : troppa neve - annullata la prova di giovedì della discesa : Le abbondanti nevicate di questi giorni hanno costretto la FIS ad annullare la prima prova della discesa libera femminile in programma a Sankt Anton e valevole per la Coppa del Mondo 2019. La pista austriaca, quindi, subirà intensi lavori di preparazione in vista della gara di sabato (domenica sarà di scena, invece, un supergigante), per garantire alle atlete, quantomeno, la disputa della prova di venerdì. Per capire al meglio la criticità della ...

Lutto nel mondo della politica : è morto Antonio Valiante : S i è spento Antonio Valiante , ex vice di Antonio Bassolino in Regione Campania, più volte assessore dell'ente di Palazzo Santa Lucia e deputato nella XII legislatura. Il politico di lungo corso ...

Godin è il leader della miglior difesa del mondo : l'Inter prepara il 'Cholismo' : Il Cholismo non è catenaccio e non significa parcheggiare l'autobus davanti alla porta avversaria; si tratta invece di una gestione delle distanze in campo che ha pochi altri eguali nel mondo. L'...

"Con Linea Verde scopro il mondo della gente vera" : diventata popolare con la vittoria di Miss Italia, nel 2001. Da allora, Daniela Ferolla ha fatto davvero tantissima strada. E ormai da cinque stagioni conduce su Rai1 Linea Verde, lo storico programma ...

Sci alpino - Coppa del mondo Adelboden 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dopo il City Event di Oslo e lo slalom di Zagabria, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 è pronta a dare il via alle “Grandi classiche” del Circo Bianco. Si incomincia con il fine settimana di Adelboden dove, oltre al consueto leggendario slalom gigante di sabato, si terrà uno speciale nella giornata di domenica. Gli atleti, dunque, saranno di scena su una delle piste più belle e difficili del Mondo, di fronte ad un pubblico ...

Sci alpino - Coppa del mondo St. Anton 2019 : programma - orari e tv. Il calencario della settimana : Dopo due slalom (Zagabria e Flachau) la velocità torna ad essere protagonista nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Nel fine settimana a St. Anton (Austria) sono in programma una discesa libera ed un supergigante. La slovena Ilka Stuhec è probabilmente la donna da battere, ma davvero grandissima concorrenza per il gradino più alto del podio in entrambe le gare, con anche le azzurre Nicol Delago, Federica Brignone e Nadia Fanchini che ...

Biathlon - Coppa del mondo Oberhof 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dove eravamo rimasti? La Coppa del Mondo di Biathlon riprende la sua marcia e torna in scena dopo le festività natalizie e il fortunato intermezzo del World Team Challenge che per la prima volta nella storia ha sorriso ai colori azzurri. Dorothea Wierer e Lukas Hofer, infatti, hanno realizzato una piccola impresa riuscendosi a spingere fino a vette inesplorate. Ecco che la ripresa della World Cup può essere accompagnata da un sorriso. Dal 10 al ...