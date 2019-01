Il ministro | ' Nessun ok alla rete' M5s attacca | la replica di Razza

Fiammetta Borsellino : “Da ministro Bonafede nessun atto concreto” : "Per me esistono i fatti. Il 19 luglio ho avuto un incontro con il ministro della Giustizia, mi e' stato detto che si sarebbero aperti gli archivi del Sisde, ma sono passati mesi senza avere risposte di nessun tipo ne' su questo fronte ne' su quello di eventuali procedimenti disciplinari doverosi da parte del Csm". Lo ha detto Fiammetta Borsellino, stasera, a margine dell'incontro "Dentro il piu' grande depistaggio della storia", alla ...

Migranti - Salvini : «Nessuno strappo alle regole - ogni ministro si occupi delle sue competenze altrimenti...» : «Non cambio e non cambierò mai idea: un cedimento significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti e le ong che con la...

Scoppia il caso trivelle. Il ministro Costa : “Nessuna autorizzazione - non riporto il Paese al Medioevo” : Il via libera del ministero a una serie di autorizzazioni a trivellare riapre il dibattito. Il governo si difende dicendo che si tratta di permessi concessi dai precedenti governi e ribadisce che non ha intenzione di cambiare linea sul tema. «Da quando sono ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e ma...

Il ministro Costa e il caso delle trivelle : “Nessuna autorizzazione - non riporto il Paese al Medioevo” : «Da quando sono ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò. Non sono diventato ministro dell’Ambiente per riportare l’Italia al Medioevo economico e ambientale. Anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione». È il ministro dell’A...

Migranti - Salvini conferma linea dura : “Finché sarò ministro dell’Interno i porti italiani resteranno chiusi. Qui non sbarca nessuno” : “Fino a quando sono ministro dell’Interno io i porti italiani per i trafficanti di esseri umani sono chiusi: non sbarca nessuno, in Italia si arriva chiedendo permesso e per favore e dicendo grazie”. Lo ha detto Matteo Salvini, in un comizio a l’Aquila, parlando della SeaWatch. Poi ha continuato: “Mi spiace se qualcuno da parte del Vaticano, oggi ho visto che la Cei ha invitato ad accogliere: abbiamo già accolto abbastanza, ...

Terremoto Catania - ministro Grillo : ospedale di Acireale “operativo - nessun pericolo” : “Sono stata all’ospedale di Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Nei giorni scorsi c’è stato qualche lievissimo danno a un controsoffitto, come riportato dalle cronache, ed è per questo che sono voluta passare personalmente per vedere la situazione. E’ tutto assolutamente operativo e non ci sono pericoli per pazienti e operatori“, scrive su Facebook il Ministro della Salute, Giulia Grillo, che si trova in Sicilia ...

Rifiuti - ministro Costa : “Nessuna emergenza a Roma - la soluzione c’è” : “Non c’è un’emergenza Rifiuti a Roma, ma uno stato di sofferenza che già da domani mattina dovrebbe trovare soluzione. Ho sentito sia il sindaco Raggi che il presidente Zingaretti ed entrambi nei fatti mi stanno dimostrando che la vogliono risolvere subito tanto che si sta discutendo materialmente come collocare i Rifiuti fino a quando non si trova una soluzione migliore per il picco di Natale. Mi pare di aver capito che questa ...

Germania - ministro esteri : l'abbandono del Nord Stream 2 non giova a nessuno - : Il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, in un'intervista alla Neue Osnabrücker Zeitung, ha dichiarato che se la Germania abbandona il progetto del gasdotto Nord Stream 2 nessun paese ne trarrà ...