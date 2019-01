Il governo ha promesso all’Europa le privatizzazioni | ma fa l’opposto

Pensioni - Quota 100 e flessibilità in LdB 2019 : governo verso compromesso : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 1 dicembre 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione dal Governo in merito alla trattativa con l'Unione Europea. Dall'esecutivo giallo - verde si registra infatti un'apertura rispetto al confronto sui conti pubblici, a patto però di preservare le misure di flessibilità previdenziale e di welfare. Mentre per l'avvio delle misure si conferma l'inserimento all'interno della legge di bilancio e ...