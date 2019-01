Il governo fa il copia-incolla sul decreto salva Carige

La rabbia di Salvini sui migranti e il copia-incolla del governo su Carige : Saranno vere le tensioni della maggioranza e nel governo? Allora, in condizioni normali già le parole lette tra ieri e oggi sarebbero sufficienti a fare cadere una decina di governi. Ma, si è detto più volte, con questi attori il film prende pieghe imprevedibili. Comunque ci si vede al vertice di ma

Banca Carige - Brunetta (FI) : 'governo M5S-Lega come il PD - decreto fotocopia - vergogna' : Con un post sul proprio sito personale, il deputato ed economista forzista Renato Brunetta ha detto la sua sul salvataggio della Banca Carige, situata in Liguria, ad opera della maggioranza governativa diretta dall'asse M5S-Lega. Brunetta: 'M5S-Lega si sono infilati in una lite accesa con il PD' A detta dell'ex ministro della Pubblica amministrazione e dell’innovazione, il governo M5S-Lega, incoscientemente, si sarebbe infilato in una furibonda ...

Il decreto salva-Carige di Lega e M5S è un copiaincolla di quello del governo Gentiloni : Il piano di 'salvataggio' del governo si compone di due parti: garanzie statali sulle obbligazioni, per un massimo di 3 miliardi di euro, attivabili fino al 30 giugno, e un fondo pubblico da 1,3 miliardi per coprire gli oneri dei bond e della eventuale sottoscrizione di azioni della banca per un massimo di un miliardo in caso di ricapitalizzazione precauzionale.Continua a leggere

Padoan dice che il governo ha copiato il decreto 'salvabanche' del Pd : Il decreto su Carige 'è quasi una fotocopia del nostro su Mps'. Lo dice l'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che, in un'intervista alla Stampa, spiega: 'Nel momento in cui viene messo in campo questo strumento si ha in mente una ricapitalizzazione precauzionale che permetta alla ...