: IL CORRIERE HA SPARATO FAKE NEWS. LO DICE UNO DEL CORRIERE. - sadefenza : IL CORRIERE HA SPARATO FAKE NEWS. LO DICE UNO DEL CORRIERE. - MatteoCastagna3 : IL CORRIERE HA SPARATO FAKE NEWS. LO DICE UNO DEL CORRIERE - GB9491 : Balle, sempre balle.. ma non da ora! A certi giornali, bisognerebbe davvero togliere i finanziamenti pubblici..… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) ... che obbliga ila pubblicare la rettifica di Alberto Bagnai, che anche qui abbiamo pubblicato " dove si dimostra che Fubini non sa nulla di economia in generale, di Argentina in particolare, ...