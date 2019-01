Il cappotto beige del 2019 è quello indossato da Meghan Markle nel suo primo look

elle

: RT @A_man_within: Pioviggina, di fronte a me c'è una donna che fuma con un lungo cappotto di colore beige uguale al suo cappello. Ha labbra… - GPRI1900 : RT @A_man_within: Pioviggina, di fronte a me c'è una donna che fuma con un lungo cappotto di colore beige uguale al suo cappello. Ha labbra… - RRubbio : RT @A_man_within: Pioviggina, di fronte a me c'è una donna che fuma con un lungo cappotto di colore beige uguale al suo cappello. Ha labbra… - luzecca : RT @A_man_within: Pioviggina, di fronte a me c'è una donna che fuma con un lungo cappotto di colore beige uguale al suo cappello. Ha labbra… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Impegni da royal in grande stile per, che per la prima volta ha fatto visita all'associazione Smart Works - un'organizzazione benefica che si occupa di reintegrare nel mondo del lavoro, donne disoccupate e in difficoltà, di cui la Duchessa di Sussex è stata proclamata patrocinante dalla Regina Elisabetta in persona -, con pancione in bella vista e un...