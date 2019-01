Il Black Friday dà la scossa alle vendite di novembre | elettronica superstar

Commercio al dettaglio in ripresa. Effetto Black Friday e eCommerce : L'imminenza del Natale e l'ormai popolarissimo Black Friday hanno rivitalizzato il Commercio . Lo conferma l 'Istat , che ha pubblicato oggi i dati relativi alle vendite al dettaglio di novembre, mese ...

Coldiretti : commercio al dettaglio spinto da Black Friday da record : A spingere il commercio al dettaglio è stato quest’anno un black friday da record in cui hanno deciso di fare acquisti quasi la metà degli italiani (47%) sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ a commento dei dati Istat sul commercio al dettaglio a novembre in cui molti italiani hanno deciso di anticipare gli acquisti di ...

Saldi invernali 2019 - partono per prime Sicilia e Basilicata. Dal 5 gennaio al via in tutta Italia : “Meglio del Black Friday” : Il 2019 inizia all’insegna dello shopping. Dal 2 al 5 gennaio infatti prendono il via in tutta Italia i Saldi invernali, primo grande appuntamento commerciale dell’anno. A dare il via saranno Sicilia e Basilicata, dove i Saldi inizieranno a partire da mercoledì 2 gennaio. Il 3 gennaio toccherà poi alla Valle D’Aosta, con le altre regioni Italiane che vedranno arrivare i Saldi da sabato 5. Secondo quanto riferisce la ...

Profumerie - Natale e Black Friday valgono oltre il 20% delle vendite : ... nel periodo natalizio si spende mediamente il 5% in più rispetto al resto dell'anno per dedicarsi un trattamento di bellezza: secondo un'analisi di Uala.it, sito e applicazione di servizio nel mondo ...

Black Friday e Cyber Monday - boom delle operazioni doganali : Roma, 4 dic., askanews, - boom delle transazioni commerciali nei giorni a cavallo del cosiddetto Black Friday, tra il 23 e il 26 novembre scorsi, sulla piattaforma Aida, Automazione Integrata Dogane ...

Offerte Domenica 2 : Mate 20 e Mate 20 Lite al prezzo del Black Friday - PC - smartphone accessori! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella leggi di più...

Natale : acquisti +2.5% - ma solo grazie al Black Friday : acquisti in crescita del +2,5% per il Natale 2018 con più regali sotto l’albero e una maggiore spesa alimentare durante le festività, per un giro d’affari complessivo che supererà quest’anno quota 10,2 miliardi di euro. Lo afferma il Codacons, che ha realizzato il primo monitoraggio ufficiale sulla propensione delle famiglie ai consumi in vista delle prossime feste. Quest’anno la spesa procapite degli italiani per regali, ...

Bestseller Amazon - migliori offerte dopo Black Friday e Cyber Monday : Black Friday e Cyber Monday sono terminati, ma non le offerte su Amazon che continua con le offerte giornaliere, a tempo e i più venduti. Dunque, non bisogna ridurre ad una sola settimana il periodo per fare dei buoni acquisti a prezzi interessanti, si possono fare anche in altri giorni dell’anno. Vediamo quali sono i migliori acquisti da fare a prescindere da sconti, o presunti tali, i Bestseller Amazon. Bestseller Amazon: i più ...

Origini del Black Friday : come è nato e la grande bufala sulla schiavitù : Sta spopolando su Facebook una vera e propria bufala riguardante le Origini del Black Friday, con cui è stata alimentata la solita ondata di post pieni di indignazione superficiale a proposito del tema schiavitù. Complice la ricondivisione della fake news anche da parte di personaggi più o meno famosi, infatti, si ritiene che il nome tradotto di questo appuntamento diventato popolarissimo anche in Italia e nel resto d'Europa sia riconducibile ad ...

E-commerce : è boom di vendite nel Black Friday e Cyber Monday per gli store gestiti da Triboo : ... ha fatto sapere che gli ordini sugli store online da lei gestiti sono saliti del 61% rispetto al 2017 in occasione dei due appuntamenti che segnano ormai in tutto il mondo l'avvio degli acquisti ...

Promozioni Wind : All Inclusive 30 Fire per chi riceve l'sms - anche dopo il Black Friday : Wind è stata sicuramente una delle aziende più attive dal punto di vista delle offerte durante il Black Friday, grazie ad interessanti Promozioni dedicate sopratutto agli ex utenti, in particolar modo quelle più apprezzate sono state Wind All Inclusive 30 Flash e Wind All Inclusive 30 Fire. Mentre la prima però è terminata subito dopo il Cyber Monday, la 30 Fire è stata prorogata ulteriormente e sarebbe tuttora attivabile. L'offerta non è per ...

Amazon - venduti 18 milioni di giocattoli e 13 milioni di prodotti moda fra Black Friday e Cyber Monday : I clienti hanno ordinato più di 4 milioni di giocattoli e prodotti di elettronica dall'app mobile durante il Black Friday in tutto il mondo. Il Black Friday e il Cyber Monday su Amazon.it: In ...

