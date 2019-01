Icardi giura fedeltà a Wanda Nara | Sarà lei a curare per sempre i miei

Icardi-Udinese 1-0 : il capitano dell’Inter scongiura una settimana da incubo e si gusta il rinnovo col “cucchiaio” : Mauro Icardi ha risolto la pratica Udinese, il capitano dell’Inter ha deciso la gara di San Siro con un calcio di rigore calciato alla perfezione Ci ha pensato Mauro Icardi ad evitare una vera e propria settimana da incubo all’Inter. Non vincere questa sera a San Siro dopo il flop in Champions League di martedì, sarebbe stata una disfatta clamorosa per i nerazzurri, con possibili ripercussioni sul futuro della stagione. Ma ...