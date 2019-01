I veri martiri sono in mare Incendiato il portone della chiesa che ospitò il

ilgiornale

: GALLERY - Bruciato alle prime ore della mattina il portone della chiesa che aveva ospitato il presepe antiabortista… - Trentin0 : GALLERY - Bruciato alle prime ore della mattina il portone della chiesa che aveva ospitato il presepe antiabortista… - giornaleladige : Attentato incendiario stanotte al portone della chiesa di San Rocco in corso Bettini a Rovereto: sul muro la scritt… - Massim0T : Ma vogliamo comprendere che oggi i veri martiri non sono gli immigrati, che peraltro hanno i loro ricchi protettori… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) È stato dato alle fiamme all"alba di oggi l"ingressodi San Rocco a Rovereto in Trentino, che lo scorso dicembre aveva ospitato il presepe anti-abortista allestito dalle "Sentinelle in piedi"."Iin" è la rivendicazione impressa con una bomboletta spray dagli ignoti esecutori del gesto sulla facciata dell"edificio, annerita dall"incendio. Ilche si trova lungo corso Bettini, nel centrocittà, è stato in buona parte danneggiato, come dimostrano le foto consegnate ai carabinieri e alla polizia per le indagini.gallery 1626799Nelle scorse settimane laera stata al centro delle polemiche per aver allestito un presepe contro l"aborto, dove accanto alle statueNatività erano stati posizionati dei piccoli feti. La ricostruzione era stata accompagnata da cartelli di spiegazioni. "Questo presepe non è una accusa contro ...