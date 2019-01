I re delle Olimpiadi alla Marcialonga

Colpaccio della Valle in vista delle Olimpiadi : Bormio e Livigno al top : Domani sera, via corriere, il dossier della candidatura olimpica di Milano-Cortina arriverà Losanna, e sarà esaminato, nella mattinata successiva, dal Comitato Olimpico Internazionale. Con una ...

Ginnastica - il 2019 dell’Italia : le Fate del 2003 a caccia delle Olimpiadi - Vanessa Ferrari pronta per il rientro - Marco Lodadio vuole conferme : L’Italia della Ginnastica attendeva con grande ansia il 2019, la stagione del debutto tra le seniores delle Fate: la classe 2003 è ufficialmente diventata grande ed è pronta per fare il proprio esordio nell’artistica che conta. Le azzurrine hanno giganteggiato tra le under 16, hanno vinto la gara a squadre degli ultimi Europei di categoria e hanno spadroneggiato in tutte le competizioni internazionali a cui hanno preso parte nelle ...

SPILLO/ Se la Difesa tappa i buchi delle strade di Roma agli alpini affideranno le olimpiadi invernali 2026? : Il tentato blitz di M5s sull'intervento del Genio militare nell'emergenza-strade di Roma ha avuto vita brevissima. Ma significativa e da meditare.

Ciclismo - Cassani sul percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 : “Duro - ma ultimi 30 km senza grandi asperità” : Davide Cassani è in Giappone per visionare il percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed il il CT dell’Italia, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della corsa olimpica: “Sarà una corsa particolare, dura e con un caldo atroce a causa dell’umidità“. Un viaggio importane per Cassani, che non ha solo visionato il percorso: “Dovevo studiare i percorsi, ma anche la logistica che sarà molto ...

Bando II edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani 8 febbraio 2019 : In occasione del 70° anniversario della Costituzione Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e del 50° anniversario della Campagna Elettorale del Senatore Robert Francis Kennedy, il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (d’ora in avanti il “Coordinamento”), l’ISI “Sandro Pertini” di Lucca (d’ora in avanti l’“ISI”) e l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy ONLUS (d’ora in avanti ...

Olimpiadi Nazionali di Astronomia : pubblicati i risultati delle preselezioni : Il 4 dicembre si è disputata, in tutta Italia, la fase di preselezione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 2018. I media Nazionali hanno dato ampio risalto al numero dei partecipanti, 8390, mettendo in evidenza l’eccezionale partecipazione degli istituti e dei giovani calabresi: 3235, pari a quasi il 39% dei partecipanti, di questi 1645 sono giovani studentesse. Il risultato è certamente il segno tangibile dell’impegno profuso in ...

Arianna Fontana incoronata come miglior atleta delle Olimpiadi di PyeongChang 2018! : Arianna Fontana è stata premiata come miglior atleta femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un grandissimo riconoscimento per l’azzurra che in quell’occasione era riuscita a salire sul podio per ben tre volte, mettendosi al collo anche quella medaglia d’oro che le mancava. La valtellinese è stata insignita del riconoscimento in occasione della XXIII Assemblea Generale dei Comitati Olimpici Mondiali che si è ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'Oneri della candidatura a carico delle città organizzatrici' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

FOTO Volley - presentato il pallone delle Olimpiadi 2020! La nuova creatura di Mikasa per Tokyo : In occasione del Congresso Mondiale della FIVB che si è tenuto a Cancun (Messico) è stato presentato il nuovo pallone V200W che debutterà in occasione della Coppa del Mondo 2019 di Volley dove sostituirà il vecchio MVA200, usato dalle Olimpiadi di Pechino 2008. Naturalmente questo pallone, prodotto dalla Mikasa, verrà impiegato alle Olimpiadi di Tokyo 2020! La sfera è perfettamente bilanciata con 18 pannelli aerodinamici che agevoleranno il ...

Volley femminile - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : l’Italia incrocia l’Olanda - sfida totale verso Tokyo! Le avversarie e il girone delle azzurre : La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale femminile aggiornato al 21 ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti in Giappone. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle competizioni ...

La storia di Alessandro : dalla sclerosi multipla al sogno delle Olimpiadi 2020 : Un obiettivo è un sogno con una data: e la data di Alessandro Cresti, 28 anni, di Sinalunga (Siena) è il 2020, anno elle paraOlimpiadi in Giappone. Il ragazzo potrebbe infatti essere convocato come ciclista a questa manifestazione mondiale, una rivincita dopo che per anni ha lottato contro la sclerosi multipla da cui e’ stato colpito all’età di 25 anni. Un dramma per lui che aveva idee e programmi diversi per la sua ...