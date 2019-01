I medici assicurano | ' Intervento riuscito per Francesco Chiofalo'

Blastingnews

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Nelle scorse settimanein arte ''lenticchio'' ha sconvolto il web con una dichiarazione drammatica: ''Ho un tumore, nelle prossime settimane mi dovrò operare. Rischio cecità, paralisi ed altri gravi problemi permanenti. Ho molta paura''. Dopo giorni di autentico terrore ed ansia è arrivata una delle tappe più importanti della vita dell'ex concorrente del reality "Temptation Island" che nella giornata di ieri è stato operato al cervello dall'equipe medica dell'ospedale San Camillo di Roma. Il quotidiano ''Fanpage" ha posto domande all'ufficio stampa dell'ospedale che per fortuna ha rilasciato dichiarazioni rasserenanti per tutti quelli in apprensione per le sorti del giovane ragazzo.L'è durato circa 9 ore, ''Lenticchio'' ha ripreso conoscenza Il dottor Alberto Delitala ha eseguito un delicatoche èalla perfezione, anche se, ...