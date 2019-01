I funzionari di polizia: «Noi sotto attacco degli ultras, lo Stato faccia lo Stato»

ilnapolista

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Al Corriere dello Sport Ieri sul Napolista Roberto Procaccini ha sollevato più di un dubbio sulla sapienza comunicativa di Salvini nella tristemente nota conferenza stampa di lunedì dopo il vertice calcio. “Salvini sta con glio con i poliziotti? Stavolta il ministro è incappato in un autogol comunicativo, vuole tenere assieme due mondi inconciliabili”. La linea morbida con gli, di fatto sdoganata da Salvini, incontra davvero il favore delle forze diDiremmo di no a giudicare dall’interessante intervista che Girolamo Lacquaniti – dell’associazionedi– ha concesso al Corriere dello Sport. Ilo è molto duro, molto diretto. Equipara gliai mafiosi.«Dovete venire a patti con noi» «Altro che folklore, o codici d’onore. Dobbiamo considerare le frangein azione in questo nostro tempo confuso al ...