Higuain sempre più vicino al Chelsea | la Juve potrebbe decidere il suo futuro

«Chelsea e Higuain sempre più vicini. Il fratello agente è a Londra» : LONDRA - Gonzalo Higuain sarebbe davvero vicino dal riabbracciare Maurizio Sarri , tecnico che lo ha allenato a Napoli e con il quale ha siglato il record di gol segnati in Serie A, 36. Il fratello e ...

Milan - Higuain spezza il digiuno di gol : “Gattuso mi ha sempre appoggiato - adesso prendiamoci la Supercoppa” : L’attaccante argentino ha parlato dopo la vittoria del Milan sulla Spal, puntando adesso la concentrazione sulla Supercoppa Un digiuno lungo due mesi, da quel lontano 28 ottobre giorno di Milan-Sampdoria. A distanza di 866 minuti, Gonzalo Higuain è tornato a far breccia nella porta avversaria, piegando una Spal passata in vantaggio a San Siro grazie al gol di Petagna. Castillejo prima e il Pipita poi hanno ribaltato il risultato, ...

Milan - Higuain : “Gattuso mi ha sempre supportato” : Gonzalo Higuain ha deciso Milan–Spal mettendo fine al lungo digiuno col gol del 2-1, che ha commentato così ai microfoni di Dazn: “È un gol importante, sono tre punti fondamentali. È normale che la gente si aspetta qualcosa di più da me, sono venuto per questo e perché credo in questo progetto“. L’allenatore rossonero non ha fatto mai mancare il suo appoggio all’argentino, fiore all’occhiello del mercato ...

'Da Higuain imparo sempre cose nuove' : ANSA, - ROMA, 29 NOV - ''Giocare con Higuain per me è un onore. In allenamento lo osservo, perché ogni volta capisco cose nuove. Giocare al suo fianco mi aiuta molto, poi posso giocare anche da solo, ...

Milan - Higuain apre a Ibrahimovic : “E’ sempre un grande giocatore” : “Ibrahimovic è sempre un grande giocatore ma sono cose di cui si occupa la società”, parole e musica del Pipita, Gonzalo Higuain, che parla così ai microfoni di Sky Sport del possibile approdo al Milan dell’attaccante svedese alla vigilia della sfida di Europa League che vedrà domani sera alle 19 i rossoneri affrontare i lussemburghesi del Dudelange. […] L'articolo Milan, Higuain apre a Ibrahimovic: “E’ ...

Milan-Juventus - il labiale di Higuain : “Fischi sempre a me” : Milan-Juventus, Higuain CI RICASCA– Si prospettano molte giornate di squalifica per il Pipita Higuain dopo quanto successo ieri sera a San Siro. Nel finale della partita contro la sua ex Juventus, infatti, il numero 9 rossonero si è reso protagonista di un acceso faccia a faccia con l’arbitro Mazzoleni. Il direttore di gara, dopo aver […] L'articolo Milan-Juventus, il labiale di Higuain: “Fischi sempre a me” ...