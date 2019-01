Guida autonoma - La Hyundai immagina come passeremo il tempo in auto - VIDEO

Kia - La Guida autonoma diventa emozionale - VIDEO : La Kia presenterà al Ces di Las Vegas una nuova tecnologia che permetterà di migliorare l'esperienza di viaggio sulle future auto a guida autonoma. L'intelligenza artificiale sviluppata dal marchio coreano insieme al gruppo Media Lab's Affective Computing e al Massachusetts Institute of Technology è in grado di percepire le emozioni dei passeggeri regolando di conseguenza l'ambiente interno della vettura per rilassarli. La "guida ...

Ces 2019 tra Guida autonoma e televisori che si arrotolano : Prodotto da Lg , è il primo televisore al mondo che si può arrotolare, il tutto premendo un semplice bottone, e chiudere in 10 secondi all'interno di un mobile da salone. Le dimensioni sono generose, ...

Auto : accordo tra Lg e Microsoft per accelerare la rivoluzione della Guida autonoma : Lg Electronics e Microsoft hanno siglato un accordo per potenziare e far crescere il business dei veicoli Autonomi e dei sistemi di intrattenimento. Secondo i termini della partnership, Lg spingerà la trasformazione della sua attuale piattaforma digitale per il settore Automobilistico, sfruttando il cloud Azure e le tecnologie AI di Microsoft, insieme al software di guida Autonoma di Lg. Lg applicherà il know-how nel campo dell’intelligenza ...

CES 2019 : Kia va oltre la Guida autonoma - a Las Vegas l’auto che capisce l’emozioni : Al CES di Las Vegas 2019 Kia sorprende presentando una nuova tecnologia finalizzata a migliorare l’esperienza umana legata alla mobilità post-autonoma. La mostra interattiva “Space of Emotive Driving” infatti ipotizza uno scenario in cui la guida autonoma è già parte integrante della mobilità di tutti i giorni. I coreani la chiamano R.E.A.D. acronimo di Real-time Emotion Adaptive Driving ed è una tecnologia sviluppata in collaborazione con il ...

CES 2019 : Qualcomm a Las Vegas punta su sicurezza e Guida autonoma : La californiana Qualcomm, impegnata da sempre in ricerca e sviluppo nell’ambito delle telecomunicazioni e famosa soprattutto per la produzione di processori per smartphone come gli Snapdragon, ha allargato il suo campo anche all’automotive. La società ha concentrato la sua attenzione su sicurezza stradale e guida autonoma in particolare su sistemi che permettano le comunicazioni tra veicoli connessi. Insieme a Ducati, Audi e Ford ha ...

CES 2019 : alla fiera di Las Vegas i visitatori provano la Guida autonoma su BMW Vision iNEXT [GALLERY] : 1/17 ...

CES 2019 : presentato a Las Vegas lo Chaffeur per Guida autonoma secondo Toyota [GALLERY] : 1/14 ...

Auto : Ces di Las Vegas 2019 - Nissan associa la realtà aumentata alla Guida autonoma [GALLERY] : 1/11 ...

I taxi a Guida autonoma di Waymo vengono vandalizzati : Il servizio di taxi a guida autonoma della Waymo, la società appartenente ad Alphabet, la holding di Google, da inizio dicembre è operativo a Chandler, in Arizona, su un’area di circa 200 chilometri quadrati. Si tratta di un servizio nel quale l’utente, attraverso un’applicazione proprietaria, può prenotare e successivamente salire a bordo di una Chrysler Pacifica, la monovolume della Fca che grazie all’hardware di Waymo ...

L'albergo va in viaggio su una suite a Guida autonoma : Nasce una nuova tendenza, per semplificare la mobilità e la vita. Si chiama Transpitality, unisce le necessità di trasporto a quelle di ospitalità alberghiera. Soprattutto ha una gestione autonoma, ...

MERCEDES E BMW INSIEME/ Per la mobilità - ma forse anche per elettrico e Guida autonoma : Bmw e MERCEDES sono pronte a unire gli sforzi per far fronte alle trasformazioni della mobilità, ma forse anche per l'auto elettrica e la guida autonoma

Guida autonoma : Jaguar Land Rover contro il futuro mal d’auto : Il Gruppo Jaguar Land Rover sta portando avanti uno studio su un complesso algoritmo per contrastare il “mal d’auto”. Il sistema tramite l’azione combinata di sensori biometrici e dati dinamici e di movimento, permette al veicolo di riconoscere lo stato di malessere del conducente e personalizzare autonomamente le impostazioni di Guida per ridurre gli effetti del mal d’auto. Il mal d’auto o “chinetosi” potrebbe diventare un problema da ...

Auto : airbag intelligenti sui veicoli a Guida autonoma : I tedeschi di ZF starebbero lavorando ad una serie di sistemi di sicurezza che accompagneranno le Auto a guida Autonoma del futuro, tra questi un airbag intelligente. Se le Auto a guida Autonoma sono in grado di prevedere situazioni di pericolo e decidere in pochi millesimi di secondo come affrontarle, perché non sfruttare questa possibilità per attivare dei sistemi di sicurezza preventivi? “PRE-CRASH”, sarebbe questo il nome dell’airbag ...

Guida autonoma : UBER riprende i test dopo l’incidente mortale : A quasi un anno di distanza dal tragico incidente in Arizona che aveva portato lo stop di tutte le sperimentazioni su strade pubbliche, la multinazionale che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato è pronta a riprendere i test su Guida autonoma. L’azienda ha richiesto e ottenuto allo stato della Pennsylvania i permessi per riprendere i test a seguito della messa a punto di ulteriori migliorie ai sistemi e alle regole per gli ...