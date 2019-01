Gruppo Volkswagen - Da Apple e Porsche al comando delle autonome

Gruppo Volkswagen pronto a diventare fornitore di energia : Thomas Ulbrich, Membro del Consiglio di Amministrazione del marchio Volkswagen responsabile per la E-Mobility : "In qualità di uno dei costruttori di automobili più grandi al mondo, Volkswagen ...

Gruppo Volkswagen - Acquisito il 75% della WirelessCar dalla Volvo : Le collaborazioni tra Case automobilistiche concorrenti si moltiplicano: i costi di ricerca per l'elettrificazione e la guida autonoma sono tali da rendere quasi necessari accordi, preservando poi l'identità del prodotto sul mercato. L'ultima notizia in ordine di tempo riguarda il Gruppo Volkswagen e la Volvo , che hanno stretto un accordo legato proprio alle auto connesse.Un investimento da 140 milioni di euro. Il Volkswagen Group ha infatti ...

Il Gruppo Roncaglia amplifica la passione per il mitico Volkswagen California : Camilla Roncaglia: sinergia fra fisico e digitale è chiave vincente per offrire esperienze ingaggianti Record di iscrizioni a We Love California 2018, il raduno degli appassionati del mitico Volkswagen California e dei veicoli camperizzati Volkswagen che si è svolto il 22 settembre a Dimaro, nel cuore delle Dolomiti. Oltre 670 partecipanti con più di 200 equipaggi hanno condiviso la loro passione in un evento immersivo, partecipando a ...